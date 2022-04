Réunion à la FAF : les décisions prises par le BF

Comme prévu, le bureau fédéral s’est réuni dans la soirée d’hier au centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, sous la présidence de Charaf-Eddine Amara. Ce dernier, a convié les membres de son bureau au F’tour avant de commencer la réunion, à l’occasion de laquelle les membres du BF ont pris d’importantes décisions, comme indique le communiqué rendu public sur le site officiel de la fédération Algérienne de football.

A l’ouverture des travaux, le président démissionnaire de la FAF, tout en réaffirmant son intention de se retirer dans le respect des formes et des préparatifs prévus par les textes, a salué le sens des responsabilités des membres présents mettant en avant l’intérêt suprême de l’instance fédérale et du football national, notamment en lui évitant un cas de vacance.

Le premier point important débattu lors de la réunion, c’est la Ligue 1 Mobilis. Après avoir salué la programmation «très bien maitrisée» de la part de la LFP, Amara et les membres de son bureau ont abordé la préparation de la prochaine saison. A cet effet, « il a été décidé que le nombre de clubs professionnels de ligue 1 sera ramené à 16 suite au changement du système de compétition adopté en AGEX en novembre 2021 ».

Il a été décidé de l’ouverture de la période d’enregistrement (Mercato estival) entre le 20 juin et le 14 août 2022. Quant à l’entame du championnat version 2022-2023, elle a été fixée pour le 19 août 2022.

Concernant la participation aux différentes compétitions internationales, le BF a pris la décision « de ne permettre l’engagement que dans une seule compétition par club. Les 1er et 2e du Championnat prendront part à la Champions League africaine ; les 3e et 4e à la Coupe de la Confédération africaine et enfin les 5e et 6e à la compétition arabe organisée par l’UAFA ».

Les clubs professionnels pour booster le football féminin

Dans le cadre du développement du football féminin, les membres du BF ont adopté à l’unanimité une résolution proposée par le Président Charaf-Eddine Amara faisant obligation aux clubs professionnels de Ligue 1 de créer dès la saison prochaine 2022-2023 une section de football féminin avec au moins une catégorie avant d’atteindre progressivement les quatre catégories. Tout club professionnel doit désormais disposer d’une section de football féminin avec, à terme, quatre catégories (Senior, U20, U17 et U15).

Outre qu’il s’agit d’anticiper sur une exigence à venir de la CAF, le Président de la FAF a souligné l’impérieuse nécessité de donner un saut qualitatif et quantitatif au football féminin et d’améliorer nos différents championnats nationaux pour en faire un véritable vivier des équipes nationales à même de nous arrimer au niveau continental où la pratique connaît un grand essor. L’ensemble du processus sera piloté par la Ligue nationale de football féminin (LNFF).

Statuts, AGO & AG élective

Après avoir entendu une première présentation des grands agrégats des bilans moral et financier de l’exercice 2021, le Bureau fédéral a validé la date du 19 mai 2022 pour la convocation de l’Assemblée générale ordinaire. Laquelle AGO, outre la présentation pour adoption des bilans (moral & financier), aura à entériner la démission du Président ainsi que la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire (AGEX) avec à son ordre du jour un seul point relatif à l’élection de la nouvelle direction de la FAF.

Au préalable, une dernière réunion du bureau fédéral aura lieu le 28 avril prochain à l’effet d’adopter les bilans moral et financier ainsi que les nouveaux statuts de la FAF, dont une AGEX devrait être programmée pour leur adoption.