Rétrospective 2024 : les évènements forts qui ont marqué le sport en Algérie

L’année 2024 s’achève dans quelques heures. Une année marquée par plusieurs évènements qui concernent le sport algérien.

De la grande désillusion de la Coupe d’Afrique des Nations-2024 et le départ de Djamel Belmadi à la disparition de Rachid Makhloufi, Mahieddine Khalef et Youcef Bouzidi, en passant par les Jeux Olympique Paris-2024 et la polémique Imane Khelif, ce sont les grands évènements qui ont marqué le sport algérien lors de l’année 2024.

Dans cet article, nous revenons avec plus de détails de l’année qui s’achève dans quelques heures.

La grande désillusion à la CAN 2024 et le départ de Belmadi

Il faut dire que l’année 2024 a mal commencé pour le football algérien. En effet, l’équipe d’Algérie a fait l’une de ses plus mauvaises participations en Coupe d’Afrique des Nations qui a eu lieu en Côte d’Ivoire. Elle avait été éliminée du premier tour avec 2 points seulement et une défaite historique face à la Mauritanie.

Une grande désillusion qui avait précipité le départ de Djamel Belmadi. Ce fut le premier évènement fort de l’année 2024. L’ex-sélectionneur national quitta son poste après cinq et demi de règne, avec 42 victoires, 16 nuls et 6 défaites.

Les Algériens n’oublieront jamais Belmadi. Malgré sa sortie par la petite porte, il demeure l’un des meilleurs sélectionneurs de l’histoire de l’équipe d’Algérie, avec une CAN gagnée en Égypte en 2019 et une série impressionnante de 35 matchs sans défaite.

Petkovic nouvel sélectionneur national

La Fédération algérienne de football avait commencé, dans la foulée, à chercher le successeur de Djamel Belmadi, avant même qu’un divorce à l’amiable entre les deux parties ne soit acté. Après avoir étudié les CV de différents techniciens étrangers, c’est finalement à Vladimir Petkovic que l’Instance fédérale a jeté son dévolu.

Le technicien bosniaque (61 ans) a réussi à redresser la barre. Avec 7 victoires, 2 nuls et une défaite, le bilan plaide, pour le moment, en sa faveur. En attendant de confirmer lors des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026, où il aura pour mission de qualifier les Verts pour le Mondial américain.

Affaire USMA-RS Berkane

L’autre fait marquant de l’année 2024, c’est évidemment l’affaire USM Alger-RS Berkane. La carte géographique « de la honte », floquée sur le maillot de la formation marocaine, incluant le Sahara Occidental, avait poussé le représentant en Coupe de la CAF de se retirer de la demi-finale de la compétition.

Une affaire qui avait coulé beaucoup d’encre entre la fin du mois d’avril et début mai de l’année 2024. L’affaire est actuellement au niveau du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne. Après avoir entendu à toutes les parties concernées par le litige le 13 novembre dernier, l’instance compétente suisse va bientôt statuer. Un verdict tant attendu par la FAF et l’USMA, qui espèrent avoir gain de cause après avoir été lésés par la CAF.

Les JO Paris-2024 et la polémique Imane Khelif

Les moments forts du sport algérien fussent lors des Jeux Olympiques Paris-2024 et la polémique mondiale Imane Khelif. La jeune boxeuse avait subi un acharnement malsain et féroce de plusieurs médias et personnalités mondiales qui avaient remis en cause son genre.

Un acharnement sans précédent et jamais subi par un athlète dans l’histoire des JO. Mais la championne algérienne avait répondu aux détracteurs sur le ring. En effet, ses bonnes performances avaient été récompensées par la prestigieuse médaille d’or.

Djamel Sedjati était lui également au cœur d’une grande polémique. Juste après avoir décroché la médaille de bronze, le journal français spécialisé « L’Équipe » a balancé une information, faisant état d’une perquisition de la gendarmerie française à la chambre de l’athlète algérien pour soupçons de dopage.

En parlant des JO, l’Algérie aura fait l’une de ses meilleures participations de l’histoire, avec 2 médailles d’or et une médaille de bronze. Kaylia Nemour, quant à elle, est rentrée dans l’histoire, devenant la première athlète arabe et africaine à avoir remporté une médaille d’or en gymnastique (Barres Asymétriques).

La FAF s’offre les 2 pépites Maza et Chiakha

Lors de l’année 2024, la Fédération algérienne de football a avancé dans le dossier des binationaux. Elle s’est offert les deux pépites Ibrahim Maza (19 ans) et Amin Chiakha (18 ans). Deux jeunes attaquants que les observateurs prédisent un avenir radieux.

Reste à savoir si d’autres talentueux binationaux leur emboiteront le pas lors de l’année 2025. On cite notamment Rayan Cherki et Maghnes Akliouche.

Disparition de Makhloufi, Khalef et Bouzidi, une fin de 2024 endeuillée

Enfin, la fin de l’année 2024 a été marquée par la disparition des deux figures emblématiques, l’ancien joueur du FLN et sélectionneur national, Rachid Makhloufi, ainsi que l’entraineur de la fameuse équipe de 82, Mahieddine Khalef. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, l’entraineur algérien Youcef Bouzidi nous a quittés.

La disparition des trois regrettés a attristé les passionnés du ballon rond en Algérie. Que Dieu ait leur âme !