Retraits : voici le plafond fixé par Algérie Poste

Algérie Poste a récemment publié un rappel important à l’attention de ses usagers. Le montant maximal pouvant être retiré dans ses bureaux est limité à 200 000 dinars par jour, que ce soit par chèque postal ou avec la carte Edahabia.

Ce rappel vise surtout à éviter les mauvaises surprises aux guichets et à permettre aux usagers de mieux planifier leurs opérations. Il s’inscrit dans une logique d’optimisation du service public, à l’heure où la digitalisation des services financiers prend de plus en plus d’ampleur.

Retraits d’argent : la limite journalière est fixée à 200 000 DA

Algérie Poste précise, dans son communiqué, que le montant maximum autorisé pour un retrait journalier est fixé à 200 000 dinars algériens, quel que soit le moyen de retrait utilisé, chèque ou carte Edahabia, via un terminal électronique (Pin Pad). Cette mesure s’applique dans l’ensemble des bureaux de poste du territoire national, sans exception.

L’objectif est de fluidifier les opérations aux guichets et réduire les files d’attente. Notamment lors des périodes de forte affluence comme les débuts de mois ou les jours de versement des pensions de retraite.

Virements : quel est le montant maximal autorisé par Algérie Poste ?

En ce qui concerne les virements entre comptes CCP via chèque postal. Algérie Poste appliquait auparavant un plafond journalier fixé à 200 000 dinars. Cette limite, longtemps en vigueur, restreignait les transferts directs au guichet. Mais depuis plusieurs mois, cette contrainte a été levée.

Les usagers peuvent désormais effectuer des virements du montant de leur choix, sans restriction. À condition de respecter les modalités habituelles. Comme la présentation d’une pièce d’identité et d’un chèque correctement rempli. Cette évolution vise à offrir plus de souplesse dans la gestion des fonds. Tout en conservant un cadre sécurisé pour les opérations.

Algérie Poste a fixé un cadre clair pour les retraits et les virements manuels, permettant de mieux organiser le service et de préparer le terrain à une gestion plus automatisée des opérations bancaires postales.

De plus, pour les usagers, connaître cette limite est essentiel afin de ne pas être bloqués au moment d’un retrait important. Cela permet aussi d’ajuster leurs démarches, par exemple en fractionnant les retraits sur plusieurs jours si nécessaire.

Résumé

Retraits : le plafond de 200 000 dinars est valable par jour et par compte CCP ;

; Virements : aucun plafond n’est appliqué par Algérie Poste ;

Le Pin Pad est disponible dans tous les bureaux de poste , sur tout le territoire ;

, sur tout le territoire ; Les retraits sont possibles aussi bien via chèque postal que carte Edahabia.

