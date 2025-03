Retraits, virements, paiements… Voici combien Algérie Poste vous facture à chaque opération

Algérie Poste propose divers services bancaires et postaux destinés aux millions d’Algériens qui utilisent son réseau au quotidien. Que ce soit pour les retraits d’argent, les paiements en ligne ou les transferts via Baridi Mob, chaque opération est soumise à des frais spécifiques. Pour éviter les mauvaises surprises et mieux gérer son budget, voici un récapitulatif détaillé des tarifs appliqués par Algérie Poste.

Carte Edahabia – Algérie Poste : quels sont les frais à prévoir ?

La carte Edahabia, utilisée pour les paiements et retraits, nécessite certains frais lors de son obtention ou en cas de remplacement :

Création, renouvellement ou remplacement : 350 DZD

: Réinitialisation du code PIN : 200 DZD

: Blocage ou résiliation de la carte : 30 DZD

Il est donc essentiel de bien conserver sa carte et son code PIN pour éviter ces coûts supplémentaires.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie Poste : Ouverture nocturne des bureaux de poste pendant le Ramadan

Retraits d’argent : une tarification progressive selon les montants

Les détenteurs de la carte Edahabia peuvent effectuer des retraits dans les bureaux de poste ou via les distributeurs automatiques, mais chaque opération entraîne des frais :

1. Retrait via un terminal PIN PAD en bureau de poste

Les retraits en bureau de poste entraînent des frais fixes de 18 DZD, auxquels s’ajoutent des coûts progressifs selon le montant retiré.

2 DZD par tranche de 1 000 DZD , jusqu’à 18 000 DZD

par tranche de , jusqu’à 3 DZD par tranche de 1 000 DZD , de 18 000 DZD à 1 000 000 DZD

par tranche de , de 6 DZD par tranche de 1 000 DZD au-delà de 1 000 000 DZD

2. Retrait aux distributeurs automatiques (ATM)

Sur un guichet automatique d’Algérie Poste : 30 DZD

: Sur un distributeur d’une autre banque : 35 DZD

À noter que le plafond de retrait journalier est fixé à 50 000 DZD, ce qui peut limiter les transactions importantes.

Baridi Mob – Algérie Poste : frais d’adhésion et tarification des transferts

Baridi Mob, l’application de paiement et de transfert d’Algérie Poste, est soumise à des frais selon les opérations effectuées :

Frais d’adhésion au service : 50 DZD

: Frais de notification par SMS : 10 DZD

🟢 À LIRE AUSSI : Téléchargement du RIP en ligne : Algérie Poste allège les démarches AADL 3

Frais appliqués aux transferts d’argent

De 0 à 10 000 DZD : 12 DZD

: De 10 001 à 20 000 DZD : 15 DZD

: De 20 001 à 30 000 DZD : 18 DZD

: De 30 001 à 40 000 DZD : 21 DZD

: Au-delà de 40 000 DZD : 24 DZD

En cas de tentative de transfert avec un solde insuffisant, 350 DZD sont prélevés automatiquement.

En somme, que ce soit pour les retraits, les paiements ou les transferts, les utilisateurs des services d’Algérie Poste doivent prendre en compte ces frais pour mieux gérer leur budget. Une connaissance approfondie de cette tarification permet d’optimiser l’utilisation de la carte Edahabia et de Baridi Mob, en limitant les opérations coûteuses et en évitant les pénalités.