Retraits via SFP 01 : le montant maximum fixé par Algérie Poste

Un retrait refusé, un paiement bloqué, un virement limité sans prévenir… pour éviter ces mauvaises surprises, il est essentiel de connaître les règles en vigueur. Algérie Poste vient de rappeler le plafond applicable à son service de retrait via SFP 01.

Dans cet article, nous vous dévoilons la limite journalière fixée pour cette opération, ainsi que celles applicables aux retraits, paiements et virements via les autres canaux.

Algérie Poste – Retraits d’argent : des plafonds à ne pas dépasser sous peine de blocage

Hier, Algérie Poste a réaffirmé que le montant maximal pouvant être retiré par le biais du formulaire opérations financières postales (SFP 01) est fixé à 20 000 dinars, soit deux millions de centimes. Cette procédure concerne notamment les clients qui ne disposent pas de carte Edahabia ou qui préfèrent effectuer des opérations traditionnelles.

Concernant les retraits plus classiques via chèque postal ou carte Edahabia au guichet, la limite quotidienne est nettement plus généreuse. Vous pouvez retirer jusqu’à 200 000 dinars par jour.

Du côté des distributeurs automatiques (GAB), les montants autorisés sont plus restreints :

Montant maximum de retrait sur GAB : 50 000 dinars par jour

Montant minimum de retrait sur GAB : 1 000 dinars

🟢 À noter : toute opération de retrait par carte Edahabia sur un GAB d’Algérie Poste est soumise à une taxe fixe de 30 dinars par transaction. En revanche, dans le cas où vous effectuez la transaction sur le GAB d’une banque, la commission grimpe légèrement à 35 dinars.

Paiements et virements électroniques : quels sont les plafonds en vigueur en Algérie ?

Au-delà du retrait, Algérie Poste encadre également les paiements électroniques via les Terminaux de Paiement Électronique (TPE). Ainsi :

Montant maximum autorisé sur TPE : 200 000 dinars par jour

: 200 000 dinars par jour Montant minimum autorisé sur TPE : 100 dinars

Pour les virements de compte à compte, deux cas de figure se présentent selon l’outil utilisé :

Via GAB : de 1 000 dinars minimum à 50 000 dinars maximum par jour.

: de 1 000 dinars minimum à 50 000 dinars maximum par jour. Via l’application mobile Baridimob : de 1 000 dinars minimum à 200 000 dinars maximum par jour.

Par ailleurs, un avantage notable est à souligner. Lorsque vous effectuez un transfert d’un compte postal à un autre via Baridimob, vous pouvez retirer immédiatement les fonds transférés, sans attendre de délai de traitement.

Pour éviter toute mauvaise surprise, Algérie Poste recommande aux usagers de :

Vérifier régulièrement les plafonds de leur carte via le menu « carte → limite ».

Adapter leurs retraits ou paiements en fonction des besoins réels pour ne pas se retrouver bloqués.

Favoriser, dans la mesure du possible, les opérations électroniques pour bénéficier de retraits immédiats après virement.

En somme, avec ces plafonds stricts, Algérie Poste souhaite harmoniser l’utilisation de ses services et encourager un usage plus fluide et sécurisé de ses solutions monétiques. Dans un contexte où la modernisation du secteur bancaire devient un enjeu majeur en Algérie.