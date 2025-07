Retraits, paiements, services : ce que changent les nouvelles cartes EDAHABIA d’Algérie Poste

lgérie Poste finalise actuellement un nouveau projet de cartes bancaires dorées, qui viendra remplacer ou compléter l’actuelle « carte dorée » (EDAHABIA) utilisée par plus de 16 millions d’Algériens. Cette nouvelle génération de cartes, attendue dans les prochaines mois, introduira des changements majeurs en matière de plafonds de retrait, de paiement électronique, ainsi que des services associés.

Selon des sources proches du dossier, les nouvelles cartes seront divisées en paliers selon le revenu de l’utilisateur et son comportement de consommation.

Chaque niveau donnera accès à des plafonds de retrait et de paiement plus élevés, ainsi qu’à des avantages spécifiques. Le but est de proposer une offre plus diversifiée et personnalisée, tout en favorisant l’inclusion financière et l’adoption accrue des moyens de paiement numérisées.

Carte dorée actuelle = carte classique

La carte dorée actuellement en circulation deviendra une « carte classique », avec le même design modernisé mettant en valeur des monuments historiques et touristiques algériens. Elle conservera les plafonds actuels :

Retrait (GAB) : 50 000 DA/jour

Paiement par carte : 200 000 DA

Paiement via QR code (Baridi Pay) : 500 000 DA

Les nouvelles cartes à paliers offriront des avantages adaptés au profil de chaque utilisateur avec notamment des plafonds de retrait et de paiement plus élevés selon le niveau de la carte.

Elles permettront également l’accès à des services complémentaires comme l’assurance voyage pour les détenteurs de certaines catégories.

En outre, ces cartes élargiront considérablement les capacités de paiement électronique, facilitant ainsi les transactions de montants importants dans divers secteurs, y compris ceux nécessitant des sommes élevées.

Algérie Poste envisage aussi des partenariats avec des entreprises de services pour étoffer les avantages liés à chaque palier.

Zakat numérique : une première en Algérie via Baridi Mob

Dans le même élan de digitalisation, le bureau national des Waqfs et de la Zakat a annoncé ce lundi le lancement officiel d’un service de paiement électronique de la Zakat via l’application Baridi Mob.

Désormais, les citoyens peuvent payer leur Zakat al-mal en ligne, en scannant un QR code spécifique à chaque wilaya. Ce service a été développé en collaboration avec Algérie Poste, suite à une réunion technique tenue le 26 juin.

Cette première en Algérie vise notamment à simplifier l’acquittement de la Zakat, à accroitre la transparence des versements et à adapter la pratique religieuse aux outils numériques modernes.

Le bureau des Waqfs a précisé que des tutoriels et des explications pratiques seront publiés dans les prochains jours pour guider les usagers.