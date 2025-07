Retraités et ayants droits : note importante de la CNR 

C’est un rendez-vous administratif désormais bien ancré dans le calendrier des retraités algériens. Chaque année, la Caisse Nationale des Retraites (CNR) invite l’ensemble de ses bénéficiaires à renouveler leurs documents justificatifs, selon un calendrier établi en fonction de leur mois de naissance. En ce mois de juillet 2025, c’est donc au tour des pensionnés nés en juillet, qu’ils soient retraités de longue date ou nouvellement inscrits, de se conformer à cette obligation indispensable pour garantir le versement ininterrompu de leur pension.

Pour simplifier la tâche, la CNR met à disposition deux voies distinctes. Une option numérique via l’application mobile RetraiteDz, ou la possibilité de se rendre physiquement dans les agences locales. Cette campagne s’inscrit dans la démarche continue de modernisation et de gestion rigoureuse des droits des bénéficiaires. Tour d’horizon des informations essentielles à connaître, et surtout des démarches à effectuer sans tarder.

RetraiteDz : une solution numérique qui évite le déplacement

La CNR encourage fortement l’usage de l’application mobile RetraiteDz, qu’elle décrit comme « la méthode la plus simple » pour accomplir la démarche sans bouger de chez soi. Cette solution numérique séduit de plus en plus de retraités, soucieux d’éviter files d’attente et déplacements pénibles, surtout en période estivale. Concrètement, l’application propose deux parcours, selon le type de retraite.

Pour la retraite directe :

Le concerné confirme simplement son identité via la technologie de reconnaissance faciale, dite R-Face.

Cette étape permet d’attester qu’il est toujours en vie, condition indispensable pour continuer à percevoir sa pension.

Pour la retraite transférée (ayants droit) :

Le bénéficiaire doit d’abord procéder à la reconnaissance faciale.

Ensuite, il scanne et transmet les documents requis directement via la caméra de son smartphone.

Une fois la procédure achevée, l’application envoie une notification confirmant la réussite de l’opération.

Dépôt physique à la CNR : l’alternative pour les personnes moins à l’aise avec le digital

Si vous préférez le contact humain ou rencontrez des difficultés techniques, la CNR maintient la possibilité de se rendre dans l’agence locale la plus proche. Les conseillers sur place vous orientent dans la collecte et le dépôt des pièces exigées.

Cette solution rassure notamment les plus âgés ou ceux qui ne possèdent pas de smartphone compatible. L’essentiel reste de ne pas laisser passer le mois de juillet sans effectuer la mise à jour.

Renouvellement du droit à la retraite : quels sont les documents à fournir ?

La liste des pièces justificatives varie selon le statut du bénéficiaire. Pour la retraite directe, il suffit de fournir le certificat de famille avec mentions marginales ou certificat de vie, notamment pour les célibataires.

Pour les ayants droit (pension transférée), les documents varient en fonction des situations de chacun.

Veuve :

Attestation de non-remariage.

Certificat de famille actualisé.

Fille orpheline majeure :

Attestation de non-mariage.

Déclaration de non-activité salariée.

Orphelin majeur :

Certificat de scolarité si moins de 21 ans.

Contrat d’apprentissage si moins de 25 ans.

Ascendants (parents du retraité décédé) :

Certificat de famille mentionnant qu’ils sont en vie.

Fils invalide ou inapte au travail :

Attestation de non-activité professionnelle.

Certificat de famille actualisé.

Tous ces documents visent à garantir que seuls les bénéficiaires légitimes continuent à percevoir la pension.