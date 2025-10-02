Retraités et ayants droits Algériens : la CNR lance un appel important 

La Caisse Nationale des Retraites (CNR) a lancé son appel mensuel désormais ritualisé pour le renouvellement du droit à la retraite.

Cet exercice de rappel, qui vise l’ensemble des retraités et ayants droit nés au cours du mois en cours, revêt une importance capitale pour la continuité du service.

Pour octobre 2025, ce sont donc tous les bénéficiaires nés en octobre qui sont invités à régulariser leur situation. Une procédure annuelle qui se veut à la fois préventive pour les anciens et pédagogique pour les nouveaux retraités, afin qu’aucun d’entre eux ne soit pris au dépourvu par un oubli aux conséquences fâcheuses.

La CNR propose deux voies de renouvellement des documents de retraite

La CNR propose deux canaux distincts pour accomplir cette formalité, avec une nette préférence pour la voie digitale. La première option, et la plus encouragée, passe par l’application mobile « RetraiteDz ».

Présentée comme l’option la plus simple, elle permet d’effectuer l’intégralité des démarches à distance. Évitant ainsi des déplacements parfois pénibles.

La seconde option reste le recours physique, en se présentant directement au niveau de l’agence locale du fonds. Cette dualité vise à couvrir les différents profils d’usagers. Des plus aguerris au numérique à ceux qui préfèrent le contact humain.

Retraités et ayants droit : la procédure détaillée pour un renouvellement en ligne réussi

L’utilisation de l’application « RetraiteDz » varie légèrement selon que le bénéficiaire soit en « retraite directe » ou en « retraite transférée ». Pour la retraite directe, l’opération est centrée sur la confirmation de l’existence du retraité via la fonctionnalité de reconnaissance faciale R-Face.

Pour la retraite transférée, la procédure est un peu plus exigeante. Après la vérification d’identité par reconnaissance faciale, l’utilisateur doit numériser les documents spécifiques à sa situation à l’aide de la caméra de son téléphone et les téléverser directement via l’application.

« Après vérification du succès de l’opération, un avis sera envoyé via l’application RetraiteDz pour confirmer l’achèvement réussi du renouvellement des documents probants à distance« , précise le communiqué. Cette notification finale atteste de la bonne fin des démarches.

La liste exhaustive des documents à fournir selon votre situation

Le renouvellement annuel exige la production de documents spécifiques, dont la liste varie en fonction du statut du bénéficiaire. Voici le détail des pièces requises :

Pour les retraités en situation de pension directe :

Une attestation de vie pour les célibataires.

pour les célibataires. Une copie de la fiche familiale d’état civil avec mentions marginales.

Pour les ayants droit (pension indirecte transférée) :

Veuves : certificat de non-remariage + fiche familiale.

: certificat de non-remariage + fiche familiale. Filles majeures orphelines : certificat de non-mariage + attestation de non-activité professionnelle.

: certificat de non-mariage + attestation de non-activité professionnelle. Orphelins mineurs ou étudiants : certificat de scolarité (moins de 21 ans) ou contrat d’apprentissage (jusqu’à 25 ans).

: certificat de scolarité (moins de 21 ans) ou contrat d’apprentissage (jusqu’à 25 ans). Ascendants bénéficiaires : fiche familiale avec mentions marginales.

: fiche familiale avec mentions marginales. Fils invalides : certificat de non-activité + fiche familiale.

Enfin, en segmentant les démarches par mois de naissance et en promouvant activement les canaux digitaux, la CNR cherche à fluidifier la gestion des dossiers tout en garantissant la sécurité des versements. Pour les retraités d’octobre, l’échéance est maintenant connue, avec un mois entier pour se mettre en conformité et ainsi préserver le versement serein de leur pension.