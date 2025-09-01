Retraités et ayants droits Algériens : appel important de la CNR

Chaque mois, la Caisse nationale des retraites (CNR) fixe un rendez-vous bien précis à ses bénéficiaires. Cette fois-ci, ce sont les retraités et ayants droit nés en septembre qui sont appelés à mettre à jour leurs documents justificatifs.

Une procédure connue des habitués, mais essentielle à rappeler, notamment pour les nouveaux retraités qui découvrent ce dispositif annuel.

La CNR souligne que ce renouvellement est une étape incontournable pour garantir la continuité du versement des pensions et éviter toute interruption des droits. Depuis plusieurs mois, l’opération peut se faire de deux manières, afin de s’adapter aux besoins et aux capacités de chacun.

Retraite et ayants droit en Algérie : 2 solutions proposées pour renouveler les documents des retraités nés en septembre

La CNR offre deux options pour effectuer cette démarche :

Via l’application mobile « RetraiteDz » : une méthode jugée plus pratique et rapide, permettant de valider les documents à distance grâce à la reconnaissance faciale R-Face et au téléchargement direct des pièces nécessaires. En se rendant dans l’agence locale : pour ceux qui préfèrent ou doivent accomplir la procédure sur place.

Une fois l’opération réalisée avec succès via l’application, un accusé de réception est automatiquement envoyé au bénéficiaire, confirmant la validation du renouvellement.

Les documents à fournir selon la situation des retraités et ayants droit

La nature des pièces demandées varie selon le profil :

Pour les retraités en situation de pension directe :

Une attestation de vie pour les célibataires.

pour les célibataires. Une copie de la fiche familiale d’état civil avec mentions marginales.

Pour les ayants droit (pension indirecte transférée) :

Veuves : certificat de non-remariage + fiche familiale.

: certificat de non-remariage + fiche familiale. Filles majeures orphelines : certificat de non-mariage + attestation de non-activité professionnelle.

: certificat de non-mariage + attestation de non-activité professionnelle. Orphelins mineurs ou étudiants : certificat de scolarité (moins de 21 ans) ou contrat d’apprentissage (jusqu’à 25 ans).

: certificat de scolarité (moins de 21 ans) ou contrat d’apprentissage (jusqu’à 25 ans). Ascendants bénéficiaires : fiche familiale avec mentions marginales.

: fiche familiale avec mentions marginales. Fils invalides : certificat de non-activité + fiche familiale.

La CNR rappelle que ce calendrier, basé sur le mois de naissance, permet d’organiser et de fluidifier le suivi administratif de millions de bénéficiaires à travers le pays.

CNR : un rappel annuel pour garantir la continuité des pensions

À travers ce renouvellement systématique, la CNR veut non seulement prévenir les fraudes, mais aussi sécuriser les pensions des retraités et de leurs familles. Ainsi, l’objectif est de maintenir la régularité des versements en s’assurant que chaque bénéficiaire remplit les conditions nécessaires.

En septembre, ce sont donc tous les retraités et ayants droit concernés qui doivent prendre leurs dispositions à temps, afin d’éviter tout désagrément administratif.