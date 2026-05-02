Retraites en Algérie : les augmentations officiellement versées, qui est concerné ?

La Caisse nationale de retraite (CNR) a annoncé, ce samedi, le versement effectif des revalorisations des pensions et allocations de retraite au profit de l’ensemble de ses affiliés. Cette opération intervient en application des décisions du président de la République visant à revaloriser les revenus des retraités.

Selon le communiqué officiel, les montants révisés ont été directement crédités sur les comptes des bénéficiaires, qu’ils soient domiciliés auprès d’Algérie Poste ou des établissements bancaires. Les retraités peuvent ainsi accéder à leurs pensions sans délai supplémentaire.

Cette mesure touche une large frange de la population, avec plus de 3,5 millions de retraités et ayants droit concernés à l’échelle nationale. Elle s’inscrit dans une démarche globale des autorités visant à renforcer le pouvoir d’achat et à améliorer les conditions de vie des citoyens, notamment les catégories les plus vulnérables.

Dans un contexte économique marqué par des tensions sur les prix, cette revalorisation apparaît comme un levier direct pour soutenir le revenu des ménages dépendant des pensions.

Des augmentations différenciées selon le niveau de pension

La Caisse nationale de retraite a précisé les taux appliqués dans le cadre de cette revalorisation :

• Une augmentation de 10 % pour les retraités percevant une pension égale ou inférieure à 20 000 DA.

• Une augmentation de 5 % pour ceux dont la pension dépasse ce seuil.

Ce système progressif vise à favoriser les retraités aux revenus les plus modestes en leur accordant une hausse plus significative.

Au-delà de cette opération financière, la CNR a réaffirmé son engagement à améliorer continuellement la qualité de ses services. L’institution met en avant sa volonté de moderniser ses prestations et de les rapprocher des citoyens, dans une optique de service public plus efficace et accessible.

Cette annonce vient ainsi renforcer la dynamique de réformes engagées pour adapter le système de retraite aux attentes actuelles, tout en garantissant une meilleure prise en charge des bénéficiaires.

En définitive, le versement de ces augmentations constitue une étape importante dans la politique sociale de l’État. En ciblant directement les retraités, cette initiative vise non seulement à compenser les effets de l’inflation, mais aussi à préserver la dignité et la stabilité financière de millions de foyers.

C’est un signal fort, dans un contexte où la question du pouvoir d’achat reste au cœur des préoccupations nationales.