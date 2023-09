Retraités en Algérie : la CNR annonce le lancement d’un nouveau service

Le Caisse Nationale des Retraites (CNR) a annoncé le lancement d’un nouveau service en ligne destiné à faciliter la vie des retraités. Cette initiative consiste en un service de téléassistance accessible via l’application mobile « Takaoudi / Retraite DZ ».

Désormais, les retraités peuvent demander des services de téléassistance tels que des équipements médicaux (comme des fauteuils roulants, des appareils auditifs, des déambulateurs médicaux anti-escarres, etc.) en appuyant simplement sur un bouton, sans avoir à se déplacer. Cette nouvelle option vise à rendre la vie des retraités plus pratique et confortable.

La simplicité d’utilisation de ce service est l’un de ses principaux avantages. En quelques clics, les retraités peuvent effectuer leurs demandes de services et obtenir une assistance immédiate.

Des services administratifs à portée de main

En plus des équipements médicaux, les retraités ont également la possibilité de demander des services administratifs offerts par le programme d’assistance sociale.

Pour en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités de cette mise à jour, vous pouvez consulter le canal Telegram de la Caisse Nationale des Retraites : t.me/cnralgerie. Vous pouvez également accéder aux dernières mises à jour de l’application mobile « RetraiteDz » en scannant le code QR affiché dans l’image sur le post Facebook de la CNR.

L’un des principaux avantages de la téléassistance est la possibilité d’économiser du temps et de réduire les déplacements. Les retraités n’ont plus besoin de se rendre physiquement dans les bureaux de la CNR pour bénéficier de ces services.

Pour utiliser ce service, les retraités doivent télécharger l’application mobile sur leur téléphone. Une fois l’application installée, il leur suffit de créer un compte et de se connecter. Ils auront alors accès à toutes les fonctionnalités de la téléassistance.

En appuyant sur un simple bouton, les retraités peuvent demander rapidement les équipements médicaux dont ils ont besoin. Cette réactivité est essentielle pour garantir leur bien-être et leur sécurité.

A LIRE AUSSI : Pensions de retraite en Algérie : la CNR fait une annonce importante

Une démarche qui s’inscrit dans la modernisation des services

La CNR s’engage à moderniser ses services pour mieux répondre aux besoins des retraités. La téléassistance est l’un des exemples concrets de cette démarche visant à faciliter la vie des retraités algériens.

La Caisse Nationale des Retraites s’engage à continuer d’améliorer ses services en fonction des besoins des retraités. Cette initiative est le résultat d’une écoute attentive des attentes de la population retraitée.