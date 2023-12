Retraités en Algérie : annonce importante du DG de la CNR

Le Directeur Général de la Caisse National des Retraités (CNR), Djafar Abdelli, a récemment présenté devant la Commission de la Santé, des Affaires Sociales, du Travail et de la Formation Professionnelle les nombreuses initiatives destinées aux retraités et à leurs ayants droit.

En effet, lors de cette présentation, Abdelli a souligné l’adoption d’une approche numérique par la Caisse, mettant en avant les avantages de cette transformation pour les bénéficiaires. Il a confirmé que la CNR offre désormais 14 services à distance spécifiquement conçus pour les retraités et leurs ayants droit.

Selon le communiqué de la CNR, cette démarche vise à mettre à disposition des retraités et de leurs ayants droit un ensemble numérique comprenant 14 services à distance. Parmi eux figurent des services novateurs tels que la reconnaissance faciale et l’application mobile dédiée à la retraite. En outre, il est désormais possible d’obtenir un certificat de revenu à distance et de solliciter des services d’assistance sociale.

Le Directeur Général de la CNR a informé que les critères essentiels du système de retraite algérien ont été fixés avec un âge légal de départ à la retraite de 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes. La durée minimale d’activité requise est de 15 ans, avec une prise en compte de 2,5% pour chaque année de travail confirmée.

La transition vers des services à distance offre aux retraités une accessibilité accrue aux avantages de la Caisse Nationale des Retraités. Les détails des services à distance, tels que la reconnaissance faciale et l’application mobile dédiée, facilitent l’interaction et répondent aux besoins des bénéficiaires.

Services à Distance Offerts par le Fonds National de Retraite

La Caisse a déployé une gamme de services accessibles à distance, simplifiant les démarches administratives pour les retraités. Parmi ces services, la reconnaissance faciale, l’application mobile dédiée à la retraite et l’émission de certificats de revenu à distance se démarquent comme des avancées significatives.

Cette initiative numérique de la CNR permet aux retraités de bénéficier de services essentiels sans se déplacer physiquement. La possibilité de solliciter des services d’assistance sociale à distance ajoute une dimension humaine à ces avancées technologiques.

Abdelli a clarifié les critères d’admissibilité au système de retraite algérien, soulignant l’importance de l’âge légal de départ et de la durée minimale d’activité. Ces critères, fixés à 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes avec une période minimale de 15 ans d’activité, reflètent une approche équilibrée.