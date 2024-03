Retraités en Algérie : annonce importante de la CNR aux affiliés

Le Caisse nationale des retraités (CNR) a récemment confirmé à ses affiliés la possibilité d’obtenir et d’imprimer leur certificat de revenu via l’application « Taqadi » sur téléphones mobiles.

La CNR a annoncé sur sa page officielle Facebook que l’application « Taqadi » permet aux affiliés de télécharger et d’imprimer un certificat de revenu valide auprès des administrations et des institutions.

Le Caisse nationale des retraités a également publié une vidéo explicative démontrant comment obtenir un certificat de revenu via l’application « Taqadi » sur smartphone, et grâce à cette application, les adhérents peuvent effectuer cette démarche administrative sans avoir besoin de se déplacer, ce qui représente un gain de temps considérable.

La CNR offre une assistance supplémentaire aux affiliés, via une vidéo sur la page Facebook de la caisse, en leur montrant étape par étape comment utiliser l’application pour obtenir leur certificat de revenu.

Cette initiative de la CNR représente de nombreux avantages pour les affiliés, notamment en termes de praticité, de rapidité et d’accessibilité de l’information financière.

Transition vers une démarche numérique

L’introduction de l’application « Taqadi » s’inscrit dans une démarche de modernisation et de transition vers des processus administratifs plus numériques et efficaces. Cette démarche témoigne de l’engagement de la CNR à répondre aux besoins de ses adhérents en leur offrant des solutions innovantes et adaptées à leurs attentes.

Pour conclure, l’application « Taqadi » représente une avancée significative dans la simplification des démarches administratives pour les affiliés du Fonds national de retraite. Grâce à cette innovation, l’obtention du certificat de revenu devient plus facile, rapide et accessible, démontrant ainsi l’engagement du Fonds à améliorer continuellement les services proposés à ses adhérents.