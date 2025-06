Fraude aux retraites : l’extrême droite française s’en prend aux Algériens

Après les accords de 1968, l’extrême droite française s’en prend à nouveau aux Algériens, notamment en tentant d’exploiter le dernier rapport publié par la Cour des comptes sur le système de retraite français, affirmant : « les ayants droit algériens continuent de percevoir des pensions de retraite de leurs proches plusieurs années après leur décès« .

Le député français du parti Rassemblement national, Aurélien Dutremble, s’est saisi du rapport de la Cour des comptes et appelle le gouvernement français à appliquer de nouvelles restrictions à l’encontre des retraités algériens, les accusant de « percevoir des pensions de retraite de leurs proches plusieurs années après leur décès ».

En effet, il reprend les stéréotypes habituels à l’encontre de l’Algérie. Il a notamment demandé l’application de ces mesures « pour mettre fin aux fraudes présumées en Algérie qui coûteraient au système français entre 40 et 80 millions d’euros par an« .

À LIRE AUSSI : CNR – Retraite : note importante aux retraités et ayants droits

L’extrême droite française nourrit la polémique sur la fraude aux retraites et cible les Algériens

Dans une question soumise à la ministre des comptes publics, cet élu d’extrême droite a exprimé son indignation face à ce qu’il qualifie de « persistance de la fraude aux retraites versées à l’étranger, en particulier en Algérie« . Par ce document, il demande des comptes au gouvernement français.

Aurélien Dutremble pointe du doigt « les pensions indûment versées à des personnes décédées dont le décès n’a pas été déclaré » comme une source majeure de fraude.

S’appuyant sur les chiffres de la Cour des comptes, publiés en date du 26 mai dernier, l’élu affirme que cette fraude coûterait aux finances publiques entre 40 et 80 millions d’euros. Selon lui, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) verse « plus de 1.1 milliard d’euros en Algérie« . Il poursuit : « Les contrôles documentaires ont révélé un taux de décès non déclaré de 2 à 5% selon les échantillons analysés« .

💥 J’interpelle le gouvernement sur la fraude aux retraites versées à l’étranger, notamment en Algérie. Jusqu’à 80 millions d’euros seraient versés chaque année à des personnes décédées. Ce phénomène massif est une injustice inacceptable. Le gouvernement doit agir ! pic.twitter.com/6rDmfupyK0 — Aurélien Dutremble Ⓜ️ (@A_Dutremble) June 10, 2025

L’élu demande l’application de nouvelles restrictions

Aurélien Dutremble accuse les Algériens « d’être les champions de la fraude (…) Ces chiffres confirment l’existence d’un phénomène massif, organisé et dans tous les cas largement supérieur aux autres pays étrangers bénéficiant de versement de retraite de régime général« .

Par ailleurs, le député du Rassemblement national estime que les mécanismes actuels de contrôle, reposant essentiellement sur les certificats de vie fournis par les bénéficiaires eux-mêmes, sont insuffisants et largement manipulables.

Le député a notamment des informations sur les procédures actuelles de vérification et a demandé l’application des nouvelles technologies biométriques et de reconnaissance faciale. Il a également proposé de suspendre les pensions de retraite en attendant une vérification complète, ainsi que de récupérer les sommes versées à tort.

À LIRE AUSSI : Fraude aux retraits : des millions d’euros s’évaporent entre la France et l’Algérie !