Retraites : Algérie Poste déploie un dispositif exceptionnel pour les pensions de mai 2026

Face à l’afflux attendu suite aux revalorisations décidées par le Chef de l’État, Algérie Poste déploie un plan d’action spécial pour garantir la fluidité des retraits et la disponibilité des liquidités.

En effet, l’établissement a annoncé, ce samedi, la mise en place d’un protocole organisationnel rigoureux pour accompagner le versement des pensions de retraite du mois de mai 2026. Cette opération, menée en étroite coordination avec la Caisse Nationale des Retraites (CNR) et la Banque d’Algérie, intervient dans un contexte particulier : celui de l’entrée en vigueur des nouvelles augmentations au profit des retraités et de leurs ayants droit.

Disponibilité des fonds et horaires aménagés : Le plan d’Algérie Poste pour éviter l’engorgement

Conformément aux orientations des hautes autorités du pays visant à préserver le pouvoir d’achat, l’institution postale a mobilisé des moyens exceptionnels pour éviter l’engorgement des bureaux. Un système de permanence en service continu a été instauré selon les besoins, permettant d’assurer la continuité des prestations durant les pics de fréquentation.

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Parallèlement, une mobilisation accrue des ressources humaines et logistiques a été déployée pour garantir une prise en charge rapide des usagers. L’objectif est double : assurer une circulation fluide des citoyens pour réduire la pression sur les guichets et garantir, grâce à une approche proactive avec la Banque d’Algérie, une alimentation constante des bureaux en liquidités.

Hausses de 5 % à 10 % : Ce qui change concrètement pour les 3,5 millions de retraités

L’opération de versement, qui a débuté ce samedi, concrétise les décisions du Président de la République relatives à l’amélioration du niveau de vie des retraités. Selon les précisions de la CNR, cette mesure sociale d’envergure touche plus de 3,5 millions de bénéficiaires.

Le nouveau barème de revalorisation s’articule autour d’une indexation différenciée afin de soutenir prioritairement les revenus les plus modestes : ainsi, une hausse de 10 % est appliquée aux pensions inférieures ou égales à 20 000 DA, tandis que les retraités dont les émoluments dépassent ce seuil bénéficient d’une augmentation de 5 %.

Plateforme numérique CNR : Consulter les nouvelles augmentations de retraite en ligne

En marge de ces dispositions logistiques, la CNR a lancé une nouvelle plateforme numérique dédiée. Cet outil moderne permet aux retraités de consulter à distance le détail de leurs augmentations pour l’exercice 2026.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale de numérisation des services publics, visant à simplifier les procédures administratives et à épargner aux aînés des déplacements contraignants vers les agences locales.

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