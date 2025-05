Retraite simplifiée : la CNR lance un nouveau service pour tous les assurés !

À l’approche de la retraite, de nombreux salariés algériens se retrouvent face à un casse-tête administratif souvent opaque. Reconstituer leur parcours professionnel, retrouver des attestations perdues, vérifier leurs périodes d’activité… Désormais, un nouvel outil numérique, lancé par la CNR, pourrait bien changer la donne.

La Caisse Nationale des Retraites (CNR) a officiellement lancé une plateforme dédiée au compte individuel de l’assuré (CIS). Accessible via application mobile ou sur le site web dédié, cette innovation vise à offrir une vision claire et actualisée du cheminement professionnel de chaque salarié. Une initiative qui marque un tournant dans l’anticipation du dossier de retraite, deux années avant l’âge légal de départ.

La CNR lance un outil digital pour reconstituer son parcours sans se déplacer

Pensée pour fluidifier les démarches administratives et éviter les mauvaises surprises de dernière minute, la plateforme CIS offre plusieurs fonctionnalités clés :

Consulter son relevé de carrière détaillant l'ensemble des périodes d'activité déclarées ;

Corriger ou compléter les périodes manquantes via la télétransmission des justificatifs (bulletins de paie, attestations de travail…) ;

Imprimer une version officielle du relevé de carrière à tout moment.

Cependant, ce service est accessible gratuitement, à condition de respecter un critère d’âge :

58 ans pour les hommes ;

50 ans pour les femmes.

CIS : une anticipation cruciale pour un départ à la retraite en toute confiance

En autorisant un accès aux données deux ans avant l’échéance légale, la CNR entend encourager une meilleure préparation du dossier de retraite. L’objectif ? Éviter les litiges liés à des périodes non déclarées ou à des documents manquants.

Selon le communiqué de la caisse : « La plateforme du compte individuel de l’assuré a été mise en place pour permettre la consultation du relevé de carrière, en préparation du dépôt de son dossier de retraite, deux ans avant l’âge légal de départ. »

Une déclaration qui souligne la volonté de rendre les assurés acteurs de leur propre dossier. Grâce à cette interface, ils peuvent prendre le temps nécessaire pour régulariser leur situation administrative facilement.

Accès simplifié : un clic suffit pour tout savoir sur votre carrière

Le CIS est désormais disponible via une application mobile, téléchargeable à partir de ce lien. Mais également via la plateforme web dédiée. (Cliquez-ici).

Les utilisateurs peuvent se connecter en toute autonomie et naviguer dans leur historique d’emploi, ce qui représente une avancée considérable pour les travailleurs du secteur public et privé. La digitalisation de ce processus vient en appui aux efforts du gouvernement pour moderniser la relation entre les citoyens et les institutions.