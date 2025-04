Retraite : la CNR adresse un message important aux bénéficiaires

L’horloge tourne pour les retraités nés en avril. Il est temps de renouveler vos documents ! La CNR appelle tous les bénéficiaires de pensions de retraite nés au mois d’avril à procéder à la mise à jour annuelle de leurs documents administratifs. Une démarche essentielle à réaliser impérativement avant la fin de ce mois d’avril 2025, avec des moyens simplifiés à la clé.

CNR : les retraités d’avril doivent mettre à jour leurs documents avant la fin du mois

Dans le cadre de l’amélioration continue de ses services, la CNR met à la disposition des retraités plusieurs options pour effectuer cette mise à jour sans contrainte. Les retraités peuvent désormais opter pour deux méthodes pratiques :

Via l’application mobile RetraiteDz

Cette option est particulièrement avantageuse pour ceux qui souhaitent éviter les déplacements aux agences de la CNR. Grâce à cette application, le renouvellement des documents peut se faire entièrement à distance, sans nécessiter de présence physique en agence. Il suffit de télécharger l’application, de suivre les étapes indiquées et de soumettre les documents demandés.

En se rendant à une agence locale de la CNR

Pour ceux qui préfèrent un contact direct ou qui rencontrent des difficultés avec la procédure numérique, il reste la possibilité de se rendre dans une agence de la CNR. Une solution plus traditionnelle, mais qui demeure toujours disponible.

Il est cependant conseillé de privilégier la procédure en ligne via l’application RetraiteDz, plus rapide et sans déplacement. Cela simplifie grandement le processus et permet de recevoir une confirmation immédiate.

Renouvellement du droit à la retraite : des procédures différenciées selon le type de retraite

Il est important de souligner que les modalités de renouvellement varient selon le type de retraite perçu. Voici ce que les retraités doivent savoir.

Retraite directe

En effet, la CNR a mis en place un processus de vérification via reconnaissance faciale (R-Face) est mis en place pour confirmer que le retraité est toujours en vie. Cela garantit l’intégrité du système et évite les abus.

Retraite transférée

Dans ce cas, la mise à jour des documents inclut également une phase de validation de l’identité par reconnaissance faciale, suivie de la soumission de documents justificatifs via l’application.

Les pièces à fournir peuvent varier en fonction de la situation spécifique du bénéficiaire, comme l’état civil, le statut marital ou la situation professionnelle des ayants droit.

CNR : voici les documents à renouveler

La CNR rappelle que lenouvellement des documents est une procédure annuelle. Voici les documents à fournir selon la situation des bénéficiaires.

Retraite directe :

Certificat de vie ou acte de naissance actualisé.

Retraite transférée :

Pour les veuves : attestation de non-remariage et acte de naissance actualisé.

attestation de non-remariage et acte de naissance actualisé. Pour les orphelins ou ayants droit : documents comme des certificats scolaires pour les enfants mineurs ou des attestations d’inscription en apprentissage pour les jeunes adultes, etc.

Ces documents doivent être téléchargés ou présentés sur place en fonction du type de l’allocation.

Une fois le processus de renouvellement effectué via l’application RetraiteDz de la CNR. Un accusé de réception est envoyé directement à l’utilisateur. Ce dernier recevra une notification de confirmation sur l’achèvement de la mise à jour des documents, garantissant ainsi la bonne prise en compte de sa demande. Une option appréciée qui évite toute incertitude et réduit les déplacements inutiles.