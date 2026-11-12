Retraite française depuis l’Algérie : comment demander sa pension sans revenir en France

Vous avez travaillé en France et vous vivez aujourd’hui en Algérie ? Vous pouvez demander votre retraite française sans prendre l’avion. À quel âge partir, combien de trimestres faut-il, comment déposer sa demande, que faire chaque année pour continuer à être payé, et où payer ses impôts : le guide complet.

Peut-on toucher sa retraite française en vivant en Algérie ?

Oui, une retraite française reste due, même si l’on vit en Algérie. Les années travaillées et cotisées en France ouvrent des droits à pension, quel que soit le pays où l’on s’installe ensuite. Plusieurs centaines de milliers d’anciens travailleurs en France perçoivent ainsi leur retraite de l’autre côté de la Méditerranée.

L’Algérie est même le premier pays de versement des retraites françaises à l’étranger. Plus d’un quart des pensions payées hors de France y sont versées, selon une réponse du gouvernement français publiée par l’Assemblée nationale. Ces retraités ont travaillé dans l’industrie, le bâtiment ou les services, parfois pendant des décennies.

Une convention de sécurité sociale, signée par la France et l’Algérie le 1er octobre 1980 et entrée en vigueur en 1982, encadre ces situations. Elle facilite les démarches entre les caisses des deux pays. Elle permet aussi de prendre en compte les périodes de travail effectuées en Algérie dans le calcul de certains droits.

À quel âge peut-on demander sa retraite française en 2026 ?

L’âge de départ dépend de votre année de naissance. Depuis le 1er septembre 2026, la réforme des retraites de 2023 est suspendue jusqu’au 1er janvier 2028. Les personnes nées entre 1963 et mars 1965 peuvent ainsi partir dès 62 ans et 9 mois, après des années de changements, comme le rappelait notre article sur ce qui changeait en 2025 pour les retraités algériens de France.

L’âge augmente ensuite progressivement pour les générations suivantes. Il atteint 63 ans pour les personnes nées entre avril et décembre 1965, puis 63 ans et 3 mois pour celles nées en 1966. Il faudra attendre 64 ans à partir de la génération 1969.

Année de naissance Âge légal de départ Trimestres pour le taux plein 1963 à mars 1965 62 ans et 9 mois 170 Avril à décembre 1965 63 ans 171 1966 63 ans et 3 mois 172 1967 63 ans et 6 mois 172 1968 63 ans et 9 mois 172 1969 et après 64 ans 172

Combien de trimestres faut-il pour une retraite à taux plein ?

Pour toucher une retraite sans décote, il faut réunir un nombre minimal de trimestres. Il est de 170 trimestres pour les personnes nées entre 1963 et mars 1965, et de 171 pour le reste de la génération 1965. À partir de la génération 1966, il faut 172 trimestres, soit l’équivalent de 43 ans de cotisation.

Beaucoup d’anciens travailleurs en France n’ont pas toute leur carrière dans le pays. Leur retraite française sera alors calculée en fonction des trimestres réellement validés en France. Il est donc essentiel de vérifier son relevé de carrière avant de déposer sa demande.

Ce relevé est consultable en ligne, sur l’espace personnel de l’Assurance retraite ou sur le site info-retraite.fr. Il récapitule toutes les périodes de travail déclarées en France. En cas d’oubli ou d’erreur, mieux vaut le signaler à sa caisse le plus tôt possible.

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Comment demander sa retraite française depuis l’Algérie ?

Deux solutions existent pour un ancien travailleur en France qui vit en Algérie. La première passe par la Caisse nationale des retraites (CNR), qui joue le rôle d’organisme de liaison avec la France. L’assuré dépose sa demande auprès d’elle, et la CNR transmet les formulaires nécessaires à la caisse de retraite française.

La seconde solution consiste à faire sa demande directement en ligne. Le site info-retraite.fr propose une demande unique, valable à la fois pour la retraite de base et pour les retraites complémentaires. Il faut toutefois pouvoir se connecter à son compte retraite, ce qui n’est pas toujours simple depuis l’étranger.

Dans les deux cas, mieux vaut s’y prendre plusieurs mois avant la date de départ souhaitée. Les échanges entre les caisses des deux pays prennent du temps. Une demande déposée tard peut retarder le premier versement.

Quels documents fournir pour sa demande de retraite ?

La caisse de retraite demande d’abord de quoi prouver votre identité et votre état civil. Il faut aussi indiquer votre numéro de sécurité sociale français, qui permet de retrouver toute votre carrière. Préparez enfin un relevé d’identité bancaire pour le versement de la pension.

Si vous avez aussi travaillé en Algérie, signalez-le dans votre demande, avec les justificatifs dont vous disposez. Pour les personnes mariées, le livret de famille peut être utile, notamment pour d’éventuels droits liés aux enfants. La caisse peut demander des pièces complémentaires selon chaque situation.

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Comment continuer à toucher sa retraite chaque année ?

Une fois la retraite accordée, une démarche reste obligatoire chaque année : le certificat de vie. Il prouve aux caisses françaises que le retraité est toujours en vie. Sans ce document, le versement de la pension peut être suspendu.

Le certificat de vie peut être envoyé en ligne, depuis l’espace personnel sur lassuranceretraite.fr ou sur info-retraite.fr. Un seul document suffit pour l’ensemble des caisses de retraite françaises. Il peut aussi être visé par le consulat, puis renvoyé à la caisse.

Le retraité dispose de trois mois pour renvoyer ce document. Passé ce délai, la caisse peut suspendre le paiement de la retraite. Ce piège surprend chaque année de nombreux retraités vivant en Algérie, d’autant que la France a renforcé ses contrôles sur les pensions versées à l’étranger.

Attention à ne pas confondre ce certificat de vie avec les démarches de la retraite algérienne. Pour les anciens travailleurs qui touchent aussi une pension de la CNR, la caisse algérienne a remplacé le certificat de vie par la reconnaissance faciale. Notre guide sur le renouvellement du dossier CNR avec R-Face détaille cette démarche, distincte de celle des caisses françaises.

Retraite française en Algérie : et l’assurance maladie ?

L’Algérie fait partie des pays liés à la France par une convention qui couvre les soins de santé des retraités. Un retraité du régime général qui vit durablement en Algérie peut demander une prise en charge de ses soins dans son pays de résidence. Il doit pour cela obtenir une attestation de droit aux soins de santé.

Cette attestation peut être demandée auprès de l’organisme de sécurité sociale du pays de résidence. Elle permet d’être soigné en Algérie, avec une prise en charge organisée entre les deux pays. Les retraités concernés peuvent se renseigner auprès de leur caisse française avant leur installation.

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La retraite française est-elle imposable en Algérie ?

Tout dépend du type de pension. Une convention fiscale, signée par la France et l’Algérie en 1999 et entrée en vigueur en 2002, fixe les règles. Une retraite du secteur privé et une pension de fonctionnaire ne suivent pas la même logique.

Une retraite du secteur privé, versée à un résident algérien au titre d’un emploi passé, n’est imposable qu’en Algérie. C’est le cas des retraites de base et complémentaires des anciens salariés d’entreprise. La France ne peut donc pas imposer ces pensions, qui doivent être déclarées en Algérie.

Les pensions publiques, versées aux anciens fonctionnaires, restent en revanche imposables en France. Elles ne deviennent imposables en Algérie que si le retraité y réside et possède uniquement la nationalité algérienne. Un ancien fonctionnaire binational franco-algérien installé en Algérie reste donc imposé en France sur sa pension publique.

Chaque situation fiscale reste particulière, notamment pour les retraités qui gardent des revenus en France, comme des loyers. En cas de doute, mieux vaut se renseigner auprès des services fiscaux. Cet article ne remplace pas un conseil personnalisé.

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Retraite française depuis l’Algérie : les questions fréquentes

Peut-on demander sa retraite française sans revenir en France ?

Oui, la demande peut se faire depuis l’Algérie, par l’intermédiaire de la CNR ou en ligne sur info-retraite.fr. Aucun déplacement en France n’est nécessaire.

À quel âge peut-on partir à la retraite en France en 2026 ?

Les personnes nées entre 1963 et mars 1965 peuvent partir dès 62 ans et 9 mois. L’âge augmente ensuite progressivement, jusqu’à 64 ans pour la génération 1969.

Faut-il envoyer un certificat de vie chaque année depuis l’Algérie ?

Oui, les retraités vivant en Algérie doivent envoyer un certificat de vie chaque année. Sans ce document, renvoyé dans un délai de trois mois, le versement de la retraite peut être suspendu.

Le certificat de vie français vaut-il aussi pour la retraite algérienne ?

Non, les deux démarches sont distinctes. Le certificat de vie français concerne les caisses françaises, tandis que la CNR algérienne l’a remplacé par la reconnaissance faciale pour ses propres retraités.

La retraite française est-elle imposée en France ou en Algérie ?

Une retraite du secteur privé versée à un résident algérien n’est imposable qu’en Algérie. Une pension de fonctionnaire reste imposable en France, sauf si le retraité vit en Algérie et possède uniquement la nationalité algérienne.

Peut-on être soigné en Algérie avec une retraite française ?

Oui, la convention franco-algérienne permet aux retraités du régime général vivant en Algérie de faire prendre en charge leurs soins. Il faut demander une attestation de droit aux soins de santé.

Les années travaillées en Algérie comptent-elles ?

La convention de sécurité sociale de 1980 organise la coordination entre les deux pays. Il faut signaler ses périodes de travail en Algérie lors de la demande, pour que les caisses puissent en tenir compte.