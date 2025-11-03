Retraite et pensions transférées : la CNR adresse un message important aux bénéficiaires

Chaque année, la Caisse nationale des retraites (CNR) rappelle aux bénéficiaires de pensions directes ou transférées qu’ils doivent actualiser leurs documents au cours du mois correspondant à leur date de naissance.

Ce système, mis en place pour assurer une meilleure organisation et éviter les encombrements administratifs, permet à chaque retraité ou ayant droit de renouveler ses pièces une seule fois par an, tout en garantissant une mise à jour régulière et fluide des dossiers.

Si les anciens retraités connaissent bien la procédure, les nouveaux venus dans le système doivent s’y familiariser. En ce mois de novembre, c’est donc au tour des retraités et ayants droit nés à cette période d’effectuer leur renouvellement annuel.

Une formalité essentielle pour garantir la continuité du versement de leurs pensions, désormais simplifiée grâce à l’application mobile « RetraiteDz ».

Retraite et pension transférée : deux voies possibles pour renouveler ses documents

La CNR offre deux moyens de renouveler les documents justificatifs, à distance ou en agence.

Via l’application mobile « RetraiteDz »

Cette méthode est la plus pratique, permettant aux retraités de réaliser toute la démarche sans se déplacer. Le système utilise la reconnaissance faciale (R-Face) pour confirmer que le bénéficiaire est bien en vie.

Pour les retraités directs , il suffit d’activer la fonction R-Face.

, il suffit d’activer la fonction R-Face. Pour les bénéficiaires d’une pension transférée (veuves, orphelins, etc.), la procédure inclut la reconnaissance faciale puis le téléchargement des documents requis via la caméra du téléphone.

Une notification de confirmation est ensuite envoyée via l’application une fois l’opération validée.

En se rendant à une agence locale de la CNR

Pour ceux qui préfèrent ou doivent se déplacer, les services habituels de la CNR restent disponibles au niveau des antennes régionales.

Renouvellement du droit à la retraite : les documents exigés par la CNR selon les cas

Les pièces à fournir varient selon le type de pension.

Pour les retraites directes :

Une attestation de vie pour les retraités célibataires.

pour les retraités célibataires. Ou une attestation familiale mise à jour comportant les mentions marginales pour les autres cas.

Pour les retraites transférées :

Veuve : attestation de non-remariage et attestation familiale à jour.

attestation de non-remariage et attestation familiale à jour. Fille orpheline majeure : attestation de non-mariage et attestation de non-activité professionnelle.

attestation de non-mariage et attestation de non-activité professionnelle. Orphelins mineurs : attestation de scolarité (jusqu’à 21 ans) ou contrat d’apprentissage (jusqu’à 25 ans).

attestation de scolarité (jusqu’à 21 ans) ou contrat d’apprentissage (jusqu’à 25 ans). Parents (ascendants) : attestation familiale à jour prouvant qu’ils sont toujours en vie.

attestation familiale à jour prouvant qu’ils sont toujours en vie. Fils invalide : attestation de non-activité professionnelle et attestation familiale actualisée.

Enfin, ce processus s’inscrit dans la politique de simplification et de numérisation des démarches administratives lancée par la CNR. Grâce à l’application « RetraiteDz », les bénéficiaires peuvent éviter les files d’attente et garantir la continuité de leurs droits sans contrainte de déplacement.