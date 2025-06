Retraite et pensions transférées : appel important de la CNR

Les retraités algériens nés en juin sont invités par la Caisse nationale des retraites (CNR) à procéder, sans tarder, au renouvellement annuel de leurs documents administratifs.

Cette mise à jour, bien que périodique, est indispensable pour le maintien du versement de la pension de retraite. Et à l’heure où les procédures se digitalisent, la démarche peut désormais se faire sans quitter son domicile, en quelques clics.

Le délai est clair, jusqu’au 30 juin 2025. Au-delà, vous risquez une interruption de pension en cas de non-conformité. La CNR en appelle donc à la vigilance des retraités concernés. Qu’ils soient titulaires d’une retraite directe ou bénéficiaires d’une retraite transférée, et les invite à agir dans les temps.

Deux méthodes simples, mais une voie privilégiée : le numérique !

Dans un souci de simplification et de modernisation de ses services, la CNR propose deux options pour effectuer le renouvellement des documents :

Via l’application mobile RetraiteDz

C’est la méthode la plus recommandée. Accessible, rapide, et totalement dématérialisée, elle permet aux retraités d’actualiser leurs informations sans se déplacer. L’application intègre un système de reconnaissance faciale (R-Face) et la possibilité de scanner et envoyer directement les documents requis.

En agence locale de la CNR

Pour ceux qui ne sont pas à l’aise avec les outils numériques, la voie classique reste disponible : il est toujours possible de se rendre à l’agence la plus proche, muni des pièces justificatives.

La CNR recommande toutefois de privilégier la voie numérique, jugée plus fluide et rapide, avec accusé de réception et confirmation en temps réel via notification.

Renouvèlement annuel des documents : des procédures différenciées selon le type de retraite

Il est important de distinguer les démarches selon la nature de la pension perçue. Pour la retraite directe, la reconnaissance faciale obligatoire via l’application RetraiteDz, afin de confirmer la présence en vie du retraité. Dans ce cas, les pièces à fournir sont : un certificat de vie ou un extrait de l’acte de naissance avec mentions marginales.

Pour la retraite transférée (veuves, orphelins, ascendants, enfants handicapés), c’est une procédure double étape :

Vérification d’identité par reconnaissance faciale.

Téléversement des documents spécifiques à chaque profil.

Retraite transférée : voici les documents à fournir selon votre situation

Chaque situation impose ses propres justificatifs. Voici ce que la CNR exige :

Veuve :

Certificat de non-remariage

Acte de naissance avec mentions marginales

Fille orpheline majeure :

Certificat de non-mariage

Attestation de non-activité professionnelle

Orphelin majeur :

Certificat de scolarité (moins de 21 ans)

Contrat d’apprentissage (moins de 25 ans)

Ascendants :

Certificat de situation familiale avec données marginales

Fils en situation d’incapacité de travail :

Attestation de non-activité professionnelle

Certificat de situation familiale actualisé

Tous ces documents peuvent être photographiés et envoyés directement via l’application mobile, évitant ainsi les files d’attente ou les déplacements longs et pénibles.

CNR : pourquoi ce renouvellement annuel est-il obligatoire ?

La CNR applique une organisation mensuelle pour éviter les retards et surcharges. Chaque retraité est tenu de renouveler ses documents au cours du mois de sa naissance, une seule fois par an. Cette mesure permet une meilleure gestion des fichiers. Tout en luttant contre les fraudes ou les anomalies administratives.

