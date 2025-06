Retraite en Algérie : voici comment calculer votre pension en 2025

Pour des milliers de travailleurs algériens, l’heure de la retraite est synonyme de repos bien mérité après des décennies de service. Mais à quelles conditions peut-on y accéder ? Quels types de pensions sont proposés ? Et surtout, comment savoir à combien s’élèvera sa retraite ? Éclairage sur un système souvent jugé complexe, mais pourtant bien structuré.

Des conditions précises pour partir

En Algérie, l’âge légal de départ à la retraite est fixé à 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes. Toutefois, des dérogations existent. Les femmes peuvent ainsi bénéficier d’une réduction d’un an par enfant élevé (dans la limite de trois). Des catégories particulières, comme les enseignants ou les moudjahidines, disposent également de conditions avantageuses, leur permettant un départ anticipé.

Mais l’âge ne fait pas tout. Pour prétendre à une pension complète, il faut avoir cotisé au minimum 15 années, dont la moitié effectivement travaillée. En deçà, les travailleurs peuvent bénéficier d’une allocation de retraite, à condition d’avoir accumulé entre 5 et 15 ans de cotisations.

Pension ou allocation : deux formules principales

Le régime de retraite algérien, géré par la Caisse Nationale des Retraites (CNR), propose deux types d’aides principales : la pension et l’allocation de retraite.

La pension est calculée à partir du salaire moyen des cinq meilleures années de la carrière. Ce montant est ensuite multiplié par un taux de 2,5 % par année de cotisation. Le taux maximal est fixé à 80 % du salaire de référence, avec un montant minimum garanti correspondant à 75 % du Salaire National Minimum Garanti (SNMG).

L’allocation de retraite, quant à elle, concerne les travailleurs n’ayant pas atteint les 15 années de cotisation. Son montant est plus modeste, mais reste protégé par un seuil minimum, aujourd’hui fixé à environ 15 000 dinars.

Chaque année, la CNR procède à une revalorisation des pensions. En 2025, les hausses varient entre 10 et 15 %, en fonction du montant initial perçu. Cette mesure vise à compenser l’inflation et à préserver le pouvoir d’achat des retraités.

Simulez votre retraite en ligne simplement

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui veulent anticiper leur départ : la CNR met à disposition un simulateur en ligne. Accessible sur son site officiel ou via l’application mobile RetraiteDZ, cet outil permet d’estimer sa future pension en quelques clics, en renseignant son salaire moyen et le nombre d’années cotisées.

La retraite ne s’improvise pas. Pour l’aborder sereinement, mieux vaut connaître ses droits et entamer ses démarches plusieurs mois à l’avance. Grâce aux outils numériques de la CNR et à une législation claire, il est désormais plus facile d’y voir clair avant de franchir cette nouvelle étape de la vie.