Retraite en Algérie : le guide pour renouveler votre dossier CNR avec la reconnaissance faciale R-Face

La Caisse nationale des retraites (CNR) vient d’officialiser une mesure attendue par des millions d’Algériens : le certificat de vie n’est plus obligatoire pour continuer à percevoir sa pension de retraite. Il est désormais remplacé par un système de reconnaissance faciale baptisé R-Face, accessible depuis un simple smartphone.

Cette décision, prise conformément aux instructions du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, s’inscrit dans la dynamique de numérisation des services publics algériens et concerne directement 3,6 millions de bénéficiaires (pensions directes et pensions de réversion).

Pourquoi la CNR supprime-t-elle le certificat de vie ?

Le certificat de vie était jusqu’ici un document administratif que les retraités devaient fournir périodiquement à la CNR pour prouver qu’ils étaient toujours en vie et continuer à percevoir leur pension. Cette démarche impliquait alors des déplacements réguliers, parfois difficiles pour des personnes âgées ou à mobilité réduite.

La suppression de cette obligation répond alors à trois objectifs clairement affichés par la CNR :

Simplifier les démarches pour les bénéficiaires et éliminer les déplacements inutiles

pour les bénéficiaires et éliminer les déplacements inutiles Lutter contre la fraude aux pensions grâce à une vérification biométrique fiable

aux pensions grâce à une vérification biométrique fiable Renforcer la transparence et la précision des données dans la gestion des versements

R-Face est la technologie de reconnaissance faciale intégrée à l’application mobile de la CNR. Elle permet de vérifier l’identité et la présence en vie du retraité à distance, en quelques secondes, via un selfie pris directement depuis son téléphone.

Le renouvellement du dossier via R-Face est annuel, et la date d’échéance varie alors selon le mois de naissance du bénéficiaire. Cette approche personnalisée permet d’éviter les pics de demandes simultanées et de fluidifier le traitement des dossiers.

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Application Taqaedi et service R-Face : voici le guide étape par étape

Étape 1 : Créer son compte sur l’Espace Retraité

Rendez-vous sur le site officiel de la CNR : www.cnr.dz, ou téléchargez directement l’application Taqaedi sur le Google Play Store. Créez votre compte dans la rubrique « Espace Retraité ».

Étape 2 : Accéder au service R-Face

Une fois connecté, accédez au service R-Face, dédié à la reconnaissance faciale. Ce module est spécialement conçu pour la vérification d’identité à distance et le renouvellement du dossier de retraite en ligne.

Étape 3 : Prendre un selfie

Suivez les instructions affichées à l’écran et prenez un selfie directement via l’application. La vérification est entièrement automatique : votre identité est alors confirmée instantanément, de manière sécurisée, sans aucun déplacement.

Votre dossier est renouvelé pour un an, sans paperasse, sans file d’attente, sans sortir de chez vous.

Qui est concerné par cette mesure ?

Toutes les personnes percevant une prestation de la CNR sont concernées, notamment :

Les retraités bénéficiaires d’une pension directe

Les bénéficiaires d’une pension de réversion (conjoints ou ayants droit)

Ainsi, ce sont 3,6 millions de bénéficiaires qui peuvent désormais renouveler leur dossier en ligne, sans fournir de document papier, pour un montant global de 162 milliards de dinars versés chaque mois par la CNR.