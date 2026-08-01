Retraite en Algérie : la CNR lance un rappel important pour cette catérorie de personnes

La Caisse nationale des retraites (CNR) a émis un avis destiné à tous les bénéficiaires d’une pension ou d’une allocation de retraite nés au mois d’août. Ces derniers disposent de tout le mois d’août 2026 pour renouveler leurs documents justificatifs, sous peine de voir leur pension suspendue. L’ensemble de la démarche peut se faire à distance, depuis un smartphone, via l’application RetraiteDz.

Pour cette échéance d’août, la CNR mise sur le tout numérique et met fin aux files d’attente en agence. Le cœur du dispositif repose sur la fonctionnalité R-Face, intégrée à l’application RetraiteDz, qui permet de confirmer son identité ou sa présence en vie au moyen d’un simple selfie pris depuis son téléphone.

La CNR a conçu la démarche pour la rendre accessible même aux personnes peu familières avec les outils numériques. Une fois l’opération terminée, l’application envoie automatiquement une notification de confirmation, qui atteste du renouvellement effectué à distance, sans document papier ni passage au guichet.

Voici la marche à suivre différente selon le type de pension

Deux cas de figure sont prévus par la CNR. Concernant la retraite directe, une seule étape suffit, la confirmation de présence en vie via R-Face, réalisée en quelques secondes. En revanche, pour la retraite transférée (veuves, orphelins, ayants droit) : après la vérification d’identité par reconnaissance faciale, il faut également téléverser les documents requis directement sur l’application, selon la situation de chaque bénéficiaire.

Dans les deux cas, la notification reçue sur RetraiteDz constitue la preuve officielle que le dossier a bien été mis à jour. Ce dispositif, qui s’inscrit dans la modernisation des services publics algériens, concerne au total 3,6 millions de bénéficiaires à l’échelle nationale.

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Un calendrier organisé mois par mois selon la date de naissance

Ce rappel d’août ne constitue pas une nouveauté isolée. La CNR publie chaque mois depuis le début de l’année 2026 un avis similaire et cible à chaque fois les bénéficiaires dont le mois de naissance correspond au mois en cours : elle a appelé les personnes nées en juin en juin, puis celles nées en juillet en juillet, selon le même principe, avec un risque d’interruption du versement en cas de retard.

Cette organisation par mois de naissance répond à un objectif simple : éviter les pics d’affluence dans les agences et fluidifier le traitement des dossiers tout au long de l’année.

Chaque retraité n’est donc concerné qu’une seule fois par an. Pour les bénéficiaires habitués au système, ce rendez-vous fait désormais partie d’une routine annuelle. Pour les nouveaux venus dans le dispositif, la CNR multiplie les rappels afin de n’oublier personne.

Télécharger RetraiteDz avant la fin du mois : voila comment faire

Pour les retraités nés en août qui n’auraient pas encore installé l’application, le temps presse.

Pour accompagner la modernisation de ses services, la Caisse Nationale des Retraites (CNR) a déployé son application mobile officielle RetraiteDz sur les deux principales plateformes mondiales de distribution :

Sur Android : accessible directement depuis le Google Play Store.

Sur iOS : téléchargeable gratuitement via l’App Store pour tous les utilisateurs d’iPhone.

Cette disponibilité multiplateforme garantit que le dispositif inclut tous les assurés, qu’ils utilisent un smartphone récent ou plus ancien. De plus, l’ergonomie de l’application a été conçue pour offrir une prise en main intuitive, permettant ainsi aux proches (enfants, petits-enfants) de prêter assistance aux retraités moins familiarisés avec le numérique.

Les personnes qui préfèrent un accompagnement en personne conservent la possibilité de se rendre dans leur agence CNR locale. Mais l’organisme privilégie largement la voie numérique, en cohérence avec la suppression définitive du certificat de vie papier, désormais remplacé par la reconnaissance faciale R-Face pour l’ensemble des 3,6 millions de bénéficiaires du système national de retraite.