Retraite en Algérie : la CNR lance un appel important à ces bénéficiaires 

Pour les retraités habitués aux démarches de la Caisse nationale des retraites (CNR), le principe est désormais bien connu. Chaque année, les bénéficiaires doivent renouveler leurs documents justificatifs durant le mois correspondant à leur naissance. Mais entre les nouveaux bénéficiaires qui rejoignent chaque année le système de retraite et ceux qui peuvent simplement oublier la date prévue, un rappel reste nécessaire.

En ce mois de septembre 2026, la CNR s’adresse ainsi à une nouvelle catégorie de bénéficiaires. Il s’agit des personnes nées en septembre et percevant une pension ou une allocation de retraite. Elles sont invitées à effectuer leur renouvellement durant le mois en cours, avec une possibilité particulièrement pratique puisque la démarche peut se faire entièrement à distance.

Retraite en Algérie, les bénéficiaires nés en septembre concernés par le rappel de la CNR

Le rappel concerne les bénéficiaires d’une pension ou d’une allocation de retraite nés au mois de septembre. La CNR les invite à renouveler leurs documents justificatifs durant septembre 2026.

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Pour les personnes concernées, il n’est pas nécessaire de se déplacer en agence. La CNR leur propose (et recommande) d’effectuer la procédure directement depuis l’application RetraiteDz, conçue pour faciliter l’accès à plusieurs services destinés aux retraités et aux ayants droit.

CNR, comment renouveler ses documents sans se déplacer

La démarche peut être réalisée depuis chez soi grâce à la fonctionnalité de reconnaissance faciale R-FACE, intégrée à l’application RetraiteDz. Les étapes dépendent toutefois du type de retraite perçue.

Pour les bénéficiaires d’une retraite directe, la CNR demande une confirmation de vie à travers la reconnaissance faciale.

Pour les bénéficiaires d’une retraite de réversion, la procédure repose sur une confirmation de l’identité via la même fonctionnalité. Selon la situation du bénéficiaire, l’application permet également de transmettre directement les documents demandés.

Une fois la procédure terminée avec succès, une notification envoyée sur RetraiteDz confirme le renouvellement des documents à distance.

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L’application est disponible sur les deux principales plateformes mobiles. Les utilisateurs d’Android peuvent la télécharger depuis le Google Play Store, tandis que les utilisateurs d’iPhone peuvent la retrouver sur l’App Store.

Les retraités nés en septembre sont donc invités à effectuer leur renouvellement sans attendre la fin du mois. La démarche peut se faire directement depuis votre domicile via RetraiteDz et R-FACE. En cas de difficulté, le 3011, numéro vert de la CNR, reste également disponible pour vous accompagner.