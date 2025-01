Retraite en Algérie : la CNR lance un appel à cette catégorie de bénéficiaires

En ce début d’année, la Caisse Nationale des Retraites (CNR) lance un appel aux bénéficiaires de pensions, ou d’allocations de retraite, nés au mois de janvier. Afin de leur rappeler qu’il est obligatoire de renouveler leurs documents justificatifs avant la fin du mois.

Chaque année, les retraités et bénéficiaires de pensions doivent renouveler leur droit à la retraite au cours du mois correspondant à leur date de naissance. Une démarche obligatoire qui permet à la Caisse Nationale des Retraites (CNR) de vérifier les informations et de garantir la continuité des versements.

La CNR adopte le numérique :« Takaoudi », l’application qui simplifie la vie des retraités algériens

À travers un communiqué publié sur sa page Facebook aujourd’hui, le 08 janvier 2025, la CNR appelle les natifs du mois en cours d’effectuer leur renouvellement du droit à la retraite avant la fin du mois.

De plus, cette procédure, autrefois synonyme de files d’attente et de paperasse, est désormais simplifiée grâce à l’application « Takaoudi ». En quelques clics seulement, vous pouvez valider votre dossier en ligne, sans vous déplacer aux agences de la Caisse Nationale des Retraites. De plus, pour attester de votre présence en vie, il vous suffit de prendre une photo via l’application.

🟢 À LIRE AUSSI : « L’ingérence de la France est inacceptable » : l’APN répond à Macron

Renouvellement du droit à la retraite : les documents à fournir selon les situations

En ce qui concerne les documents à fournir, les règles n’ont pas changé ! Ils varient en fonction du type de pension et de la situation personnelle du bénéficiaire. Voici un récapitulatif détaillé.

Retraite directe

Pour les retraités directs, vous aurez besoin de deux documents seulement. Que voici :

Un extrait d’acte d’état civil familial avec mentions marginales ;

Pour les célibataires : un certificat de vie ;

Pension transférée

Pour les bénéficiaires d’une pension transférée, les documents à fournir varient en fonction des situations :

Les veuves : un certificat de non-remariage et un extrait d’acte d’état civil familial ;

: un certificat de non-remariage et un extrait d’acte d’état civil familial ; Les filles orphelines majeures : un certificat de célibat et une attestation d’absence d’activité professionnelle rémunérée ;

: un certificat de célibat et une attestation d’absence d’activité professionnelle rémunérée ; Les orphelins majeurs : les personnes de moins de 21 ans, il est essentiel de présenter un certificat scolaire. Tandis que les individus de mois de 25 ans, doivent fournir une copie du contrat d’apprentissage ;

: les personnes de moins de 21 ans, il est essentiel de présenter un certificat scolaire. Tandis que les individus de mois de 25 ans, doivent fournir une copie du contrat d’apprentissage ; Les ascendants : un extrait d’acte d’état civil familial attestant qu’ils sont en vie.

: un extrait d’acte d’état civil familial attestant qu’ils sont en vie. Les enfants incapables de travailler : une attestation d’absence d’activité professionnelle rémunérée et un extrait d’acte d’état civil familial ;

🟢 À LIRE AUSSI : La BDL ouvre son capital en 2025 : des actions à un prix unitaire de 1400 DA !

En somme, la CNR insiste sur l’importance de respecter les délais. Renouveler ses documents en temps, c’est s’assurer que sa pension ou son allocation sera versée sans interruption !