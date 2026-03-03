Retraite en Algérie : la CNR lance un appel à cette catégorie de bénéficiaires

Début mars 2026, la CNR renouvelle son appel aux retraités concernés par l’échéance mensuelle de mise à jour des documents. Une démarche désormais bien intégrée par les anciens bénéficiaires, mais essentielle à rappeler, car elle concerne également ceux qui ont rejoint le système en 2026.

Chaque mois, la CNR (Caisse nationale des retraites) s’adresse à une catégorie précise de bénéficiaires selon leur mois de naissance. En ce début mars, l’organisme invite les retraités et ayants droit nés durant ce mois à procéder au renouvellement de leurs documents de retraite, condition nécessaire pour continuer à percevoir leur pension sans interruption.

Si cette procédure relève d’une routine administrative pour de nombreux retraités, elle reste essentielle à rappeler. Chaque année, de nouveaux bénéficiaires intègrent le dispositif national de retraite et découvrent ce calendrier pour la première fois.

Renouvellement des documents de retraite : une obligation annuelle organisée par mois de naissance

La CNR applique un système structuré : chaque retraité doit renouveler ses documents une fois par an, durant le mois correspondant à sa naissance.

Pour rappel, ce mécanisme vise à :

Assurer le suivi administratif des bénéficiaires ;

Confirmer la situation des ayants droit ;

Garantir la continuité du versement des pensions.

Le respect de cette échéance permet d’éviter tout retard ou suspension dans le traitement des paiements.

RetraiteDz : une solution numérique pour éviter les déplacements aux agences de CNR

Pour simplifier la démarche, la CNR met en avant l’application mobile RetraiteDz, qui permet d’effectuer l’opération à distance. Deux situations se présentent :

Retraite directe

Le bénéficiaire utilise la technologie de reconnaissance faciale R-Face afin de confirmer sa présence en vie via l’application.

Retraite transférée

L’ayant droit confirme d’abord son identité grâce à la reconnaissance faciale, puis numérise les documents requis selon sa situation et les télécharge directement sur l’application. Une notification confirme ensuite la réussite de l’opération.

En outre, les documents requis varient selon le type de retraite et la situation du bénéficiaire.

Une formalité connue des anciens, nouvelle pour certains bénéficiaires

Pour les retraités de longue date, ce rappel mensuel fait partie d’un calendrier désormais maîtrisé. En revanche, pour ceux qui ont pris leur retraite récemment, cette étape constitue souvent une première.

La CNR insiste ainsi sur l’importance d’effectuer cette mise à jour annuelle dans les délais afin d’assurer la régularité des pensions.

En ce mois de mars 2026, les bénéficiaires concernés disposent donc de l’option numérique via RetraiteDz ou peuvent, s’ils le préfèrent, se rendre en agence locale.