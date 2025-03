Retraite en Algérie : la CNR lance un appel à cette catégorie de bénéficiaires

Chaque année, des milliers de retraités algériens doivent se conformer à une procédure administrative indispensable, qui consiste à mettre à jour de leurs documents justificatifs. La Caisse Nationale des Retraites (CNR) a rappelé, via sa page Facebook, l’obligation pour les bénéficiaires nés en mars de renouveler leurs documents entre le 1er et le 31 mars 2025. Une étape cruciale pour continuer à percevoir leur pension de retraite sans interruption.

Afin de faciliter cette démarche, la CNR encourage les retraités à privilégier la plateforme numérique via l’application mobile Retraite Dz. Ce service permet de réaliser la mise à jour à distance, sans avoir à se rendre dans une agence locale. La CNR précise que l’opération est simple, fluide et sécurisée.

Retraite en Algérie : comment renouveler ses documents en ligne via RetraiteDZ ?

Chaque catégorie de retraité suit une procédure spécifique pour s’assurer que les justificatifs requis sont correctement fournis et validés. Avec l’application RetraiteDZ, cette démarche a été simplifiée pour faciliter l’accès aux services de la CNR.

Retraite directe : l’identification du bénéficiaire se fait via la reconnaissance faciale (R-Face), confirmant ainsi qu’il est bien en vie ;

: l’identification du bénéficiaire se fait via la reconnaissance faciale (R-Face), confirmant ainsi qu’il est bien en vie ; Retraite réversible (veuves, orphelins, ascendants, etc.) : outre la reconnaissance faciale, les bénéficiaires doivent scanner et télécharger leurs documents justificatifs directement via l’application ;

Une fois la mise à jour validée, un avis de confirmation est envoyé via l’application, attestant du succès de l’opération.

Droit à la retraite : quels sont les documents à renouveler ?

En ce qui concerne les documents à fournir, les règles n’ont pas changé ! Cependant, la nature des documents à fournir dépend de la situation du bénéficiaire.

CNR : comment renouveler une retraite directe ?

Un extrait d’acte d’état civil avec mentions marginales ;

Pour les célibataires : un certificat de vie ;

CNR : comment renouveler une pension dérivée ?

Pour les veuves : un certificat de non-remariage et un extrait d’acte d’état civil ;

un certificat de non-remariage et un extrait d’acte d’état civil ; Pour les filles orphelines majeures : un certificat de célibat et une attestation d’absence d’activité professionnelle rémunérée ;

: un certificat de célibat et une attestation d’absence d’activité professionnelle rémunérée ; Pour les orphelins majeurs : un certificat scolaire (moins de 21 ans) ou une copie de contrat d’apprentissage (moins de 25 ans) ;

: un certificat scolaire (moins de 21 ans) ou une copie de contrat d’apprentissage (moins de 25 ans) ; Pour les ascendants : un extrait d’acte d’état civil attestant qu’ils sont en vie ;

: un extrait d’acte d’état civil attestant qu’ils sont en vie ; Pour les enfants incapables de travailler : une attestation d’absence d’activité professionnelle rémunérée et un extrait d’acte d’état civil ;

En somme, la CNR adopte une approche organisée pour garantir un renouvellement progressif et sans encombre. Chaque retraité doit effectuer cette procédure une fois par an, durant son mois de naissance. Cette méthode vise à améliorer l’efficacité administrative et à éviter les interruptions de paiement des pensions.

De plus, avec la numérisation des services, la CNR mise sur la modernisation pour simplifier la vie des retraités. Une transformation numérique qui marque une évolution significative dans la gestion des pensions en Algérie.