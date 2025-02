Retraite en Algérie : la CNR adresse une note importante aux retraités

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook ce 3 février 2025, la Caisse Nationale des Retraites (CNR) invite les bénéficiaires de pensions nés en février à renouveler leurs documents justificatifs avant la fin du mois.

Pour faciliter cette démarche, la CNR encourage les retraités concernés à privilégier les services numériques. La plateforme mobile « RetraiteDz » permet de renouveler les documents à distance, sans se déplacer dans les agences locales.

La Caisse Nationale des Retraites invite les natifs de février à renouveler leurs droits à la retraite

En effet, chaque année, les retraités et bénéficiaires de pensions doivent effectuer cette démarche au cours du mois correspondant à leur date de naissance. Une procédure essentielle pour permettre à la CNR de vérifier les informations et d’assurer la continuité des versements.

🟢 À LIRE AUSSI : CNR : 5 bonnes raisons d’utiliser l’application RetraiteDZ

De plus, pour les retraités directs, la reconnaissance faciale (R-Face) suffit pour confirmer leur présence en vie. Pour les bénéficiaires de pensions dérivées, il faut scanner les documents nécessaires via l’application « RetraiteDz » et les téléverser. Une fois la procédure terminée, un message de confirmation est envoyé.

Renouvellement du droit aux pensions en Algérie : quels sont les documents requis ?

Les documents à fournir dépendent du type de pension et de la situation personnelle du bénéficiaire. Voici les détails :

Retraite directe

Un extrait d’acte d’état civil avec mentions marginales ;

Pour les célibataires : un certificat de vie ;

🟢 À LIRE AUSSI : Retraite en Algérie : la CNR lance un nouveau service sur RetraiteDZ

Pension dérivée

Pour les veuves : un certificat de non-remariage et un extrait d’acte d’état civil ;

Pour les filles orphelines majeures : un certificat de célibat et une attestation d’absence d’activité professionnelle rémunérée ;

: un certificat de célibat et une attestation d’absence d’activité professionnelle rémunérée ; Pour les orphelins majeurs : un certificat scolaire (moins de 21 ans) ou une copie de contrat d’apprentissage (moins de 25 ans) ;

: un certificat scolaire (moins de 21 ans) ou une copie de contrat d’apprentissage (moins de 25 ans) ; Pour les ascendants : un extrait d’acte d’état civil attestant qu’ils sont en vie ;

: un extrait d’acte d’état civil attestant qu’ils sont en vie ; Pour les enfants incapables de travailler : une attestation d’absence d’activité professionnelle rémunérée et un extrait d’acte d’état civil ;

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie Poste : voici la solution pour récupérer le code de la carte Edahabia

Enfin, la CNR souligne l’importance de respecter les délais pour renouveler ses documents. Cette démarche, bien que simplifiée grâce au numérique, reste obligatoire pour garantir le versement continu des pensions et allocations.