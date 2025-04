Retraite en Algérie : la CNAS ouvre désormais ses portes aux Algériens de la diaspora

La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) offre désormais aux Algériens résidant à l’étranger la possibilité d’adhérer volontairement au régime national de retraite.

Une mesure visant à garantir une couverture sociale complète pour les Algériens, où qu’ils se trouvent.

Le CNAS précise que cette adhésion volontaire permet aux Algériens établis hors du pays de bénéficier, sur demande, des prestations d’assurance maladie-maternité ainsi que d’une pension ou allocation de retraite, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 22-351 du 18 octobre 2022.

La CNAS ouvre les portes de la retraite aux Algériens de l’étranger : Quelles sont les conditions d’adhésion ?

Pour prétendre à ce régime, le demandeur doit :

Être de nationalité algérienne.

Être inscrit auprès des représentations diplomatiques ou consulaires algériennes à l’étranger.

Ne pas dépasser l’âge de 55 ans au moment de la demande.

au moment de la demande. Exercer une activité professionnelle (salarié, non-salarié ou indépendant).

Ne pas être soumis à un régime d’affiliation obligatoire à la sécurité sociale.

Quels sont les taux de cotisation et les obligations ?

Le CNAS a fixé le taux de cotisation à 31,25 % de la base salariale déclarée, réparti comme suit :

13 % pour l’assurance maladie-maternité.

18,25 % pour la retraite.

Le salaire déclaré ne peut être inférieur à trois fois le salaire de référence. Les cotisations, payables en devises convertibles, doivent être réglées trimestriellement, au plus tard le mois suivant la fin du trimestre.

Un retard de paiement entraîne des majorations de 15 % par trimestre, avec un risque de perte des droits pour les périodes non couvertes.

L’adhérent peut prétendre à une pension à partir de 65 ans, sous réserve d’avoir cotisé pendant 15 ans. Les années incomplètes peuvent être rachetées (dans la limite de cinq ans) moyennant le paiement de cotisations compensatoires. Le montant de la pension est calculé sur la moyenne des cotisations des dix dernières années.

En cas de décès de l’adhérent, ses ayants droit (conjoint légal ou enfants) bénéficient d’une pension réversible, versée à partir du jour suivant le décès.

La couverture sociale offre aux affiliés des prestations en nature dans le cadre de l’assurance maladie et maternité, à condition que les soins soient reçus sur le territoire national.

L’adhésion s’effectue via la plateforme numérique de la CNAS : https://teledeclaration.cnas.dz

Le demandeur doit remplir un formulaire en ligne, télécharger une demande signée et fournir les pièces justificatives requises. La CNAS permet également une résiliation volontaire de l’adhésion via le même portail, la date de fin des droits étant alors déterminée automatiquement.

Cette mesure renforce les liens entre la diaspora et l’Algérie, tout en offrant un filet de sécurité sociale essentiel. Une étape de plus vers une administration connectée et accessible, où que soient les citoyens algériens.