Retraite de Ribéry : les Verts enchaînent les hommages

Après l’annonce de sa retraite, l’ancien international français, Franck Ribéry, a reçu une valse d’hommage de la part des joueurs de l’équipe d’Algérie. Présent lors de la finale de la CAN en 2019 pour soutenir les Verts, l’ailier de l’équipe allemande du Bayern Munich a solidifié ses liens avec l’Algérie.

Ainsi, le capitaine de la sélection algérienne de football et ailier du club mancunien de Manchester City, Riyad Mahrez, a été le premier à féliciter le parcours de son ancienne idole.

Dans ce sens, Riyad Mahrez a publié, sur ses réseaux sociaux, une photo de lui avec le maillot floqué numéro 7 de Franck Ribéry quand ce dernier portait la tunique du club phocéen de l’Olympique de Marseille. « L’un des meilleurs à le faire. Tout le meilleur pour l’avenir in sha Allah Franck Ribéry (depuis le début) » lit-on sur la publication de l’international algérien.



Mahrez ne fut pas le seul joueur de l’équipe d’Algérie à avoir rendu hommage à Franck Ribéry. Ainsi, Yacine Brahimi, actuel joueur de l’équipe qatarie d’Al-Gharafa a publié le message « émouvant » de Ribéry sur ses réseaux sociaux, « quelle carrière » commente Brahimi.



De son côté, l’attaquant algérien, Andy Delort, a félicité Franck Ribéry après l’annonce de sa retraite du monde professionnel du football. Delort s’est montré « ému » du palmarès de l’ancien joueur du club bavarois qui est parti non sans laisser son empreinte.



Franck Ribéry, une carrière vouée au succès

Victime d’une blessure au visage dès sa prime enfance, Ribéry s’est fait un chemin vers les sommets du football européen contre vents et marées. Le talent du joueur s’est couronnée par les nombreux trophées qu’il a pu remporter durant toute sa carrière. Leader naturel au sein d’un groupe, les hommages de ses anciens coéquipiers attestent de la valeur du joueur.

Ainsi, de ces derniers, on peut citer l’hommage de son ancien coéquipier et actuel attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski, « Franck, ce fut un plaisir et un honneur de jouer

dans la même équipe avec toi. Bonne chance. » lit-on sur ses réseaux sociaux.

En outre, Thomas Muller, son ancien coéquipier au club du Bayern Munich, a sobrement commenté, « merci mon ami ».

Le club bavarois a, de son côté, partagé les moments les plus émouvants du passage de Franck Ribéry au sein de l’équipe.

L’Olympique de Marseille a aussi rendu hommage au « Kaiser » en se remémorant les moments forts de ses deux saisons passées au Vélodrome.