Retraite complémentaire et allocation vieillesse : les rappels arrivent cette semaine pour ces bénéficiaires

Le Salaire national minimum garanti (SMNG) a changé de montant en 2026, et avec lui, tout un système de calcul s’est remis en mouvement. Dont celui de l’Office national des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA).

Dans un communiqué diffusé dimanche, l’organisme annonce le versement, au cours de cette semaine, d’un rappel sur les allocations de retraite complémentaire et de vieillesse dues au titre du premier trimestre 2026. Une régularisation qui découle directement du nouveau SNMG et qui touche plusieurs centaines d’adhérents à travers le pays.

L’ONDA verse un rappel à 860 bénéficiaires cette semaine pour combler le décalage du premier trimestre

Quand le SNMG augmente, les grilles de calcul des pensions doivent suivre. Mais entre la décision et son application effective, un décalage s’installe presque toujours entre l’ancien et le nouveau montant. C’est ce décalage que l’ONDA comble aujourd’hui.

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Le communiqué précise que les allocations du premier trimestre, recalculées sur la base du nouveau SNMG, donnent lieu à un rappel versé sous forme d’effet rétroactif au cours de la semaine en cours. Les bénéficiaires touchent ainsi la différence entre le montant déjà perçu et le montant réactualisé. Pour la période allant du début de l’année jusqu’à l’entrée en vigueur de la revalorisation.

Retraite complémentaire et allocation vieillesse : l e deuxième trimestre réglé sans décalage

L’Office ne s’arrête pas à ce rattrapage. Selon la même source, les allocations du deuxième trimestre ont elles aussi été versées. Mais cette fois calculées d’emblée sur le nouveau barème, sans nécessiter de rappel. Au total, cette double opération portant sur deux trimestres consécutifs a concerné 740 bénéficiaires pour l’allocation de retraite complémentaire et 120 bénéficiaires pour l’allocation de vieillesse.

Qui peut prétendre à l’allocation de retraite complémentaire

Cette allocation ne s’adresse pas à l’ensemble des retraités affiliés à l’ONDA. Elle répond à des critères précis, liés à l’ancienneté de cotisation et à l’âge du bénéficiaire. Pour y avoir droit, l’adhérent doit avoir cotisé au Fonds social de l’Office pendant une durée supérieure à 15 ans et avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite, fixé à 60 ans.

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Quant à l’allocation de vieillesse, son attribution dépend de l’affiliation au régime et de l’âge légal de la retraite, également fixé à 60 ans, mais elle intègre en plus un critère de revenu. Le bénéficiaire doit disposer d’un revenu mensuel inférieur à 80 % du SNMG. Contrairement à l’allocation complémentaire, aucune durée minimale de cotisation n’est exigée. Ce qui élargit son accès aux adhérents ayant cotisé moins longtemps mais disposant de faibles ressources.