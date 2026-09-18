Retraite en Algérie 2026 : calcul, montants, départ anticipé et ayants droit

La retraite des salariés en Algérie est gérée par la Caisse nationale des retraites (CNR). Ce dossier réunit l’essentiel à connaître en 2026 : comment se calcule votre pension, la revalorisation appliquée cette année, les cas de départ anticipé, les droits des ayants droit et les démarches à effectuer. Il est mis à jour à chaque décision de la CNR.

Comment se calcule la pension de retraite

Le montant de la pension dépend de trois éléments : le salaire de référence, le nombre d’années validées et le taux appliqué. Pour calculer votre pension de retraite, la CNR applique les règles fixées par la loi 83-12.

Salaire de référence : selon la FAQ officielle de la CNR, c’est le salaire mensuel moyen des cinq dernières années précédant la mise à la retraite ou, si c’est plus favorable, la moyenne des cinq meilleures années de la carrière. La Caisse retient automatiquement la formule la plus avantageuse.

Taux par année : chaque année validée ouvre droit à 2,5 % du salaire de référence. Le montant maximum est de 80 % du salaire soumis à cotisation, et peut atteindre 100 % pour les moudjahidine. Le montant brut ne peut dépasser 15 fois le SNMG, soit 360 000 DA avec le SNMG à 24 000 DA.

Pension minimale : la pension ne peut être inférieure à 75 % du SNMG ; pour les moudjahidine, ce minimum est de 2,5 fois le SNMG. Avec le SNMG porté à 24 000 DA en janvier 2026, le plancher passe donc à 18 000 DA. La différence entre la pension calculée et ce plancher est versée sous forme de complément différentiel.

Majoration : d’après la page dédiée à la pension de retraite, le retraité qui a un conjoint à charge perçoit une majoration actuellement fixée à 2 500 DA net par mois.

Exemple : un salarié dont le salaire de référence est de 60 000 DA et qui totalise 30 années validées obtient un taux de 75 % (30 × 2,5 %), soit une pension brute de 45 000 DA. À partir de 32 années, le plafond de 80 % est atteint.

À noter : avec au moins 60 ans et au moins 20 trimestres = 5 ans de travail, mais sans les 15 ans requis pour une pension, l’assuré perçoit une allocation de retraite.

Montants et revalorisation 2026

La revalorisation des pensions de retraite décidée en Conseil des ministres en décembre 2025 comporte deux taux. Selon Hafid Adrar, directeur général de la CNR, les retraités percevant une pension égale ou inférieure à 20 000 dinars bénéficient d’une augmentation de 10 % ; au-delà de ce seuil, la hausse est de 5 %. Les bénéficiaires de pensions d’invalidité servies par la CNAS et la CASNOS profitent des mêmes taux, comme le précisait la note de la CNR sur les pensions.

Le versement des pensions revalorisées, au profit de plus de 3,5 millions de bénéficiaires, a été effectué au cours de la première semaine de mai 2026. En moyenne, la revalorisation représente une hausse de 1 900 dinars par mois et a coûté à la CNR plus de 88 milliards de dinars, la Caisse versant chaque mois 162 milliards de dinars de pensions.

Calendrier de paiement : le versement intervient habituellement entre le 15 et le 24 du mois. Les pensions ont été versées le 8 juin, avant un retour au calendrier habituel en juillet 2026.

Retraite anticipée : les conditions en 2026

L’âge légal est fixé par la loi 16-15 du 31 décembre 2016 : être âgé de 60 ans au moins — la femme travailleuse pouvant être admise, à sa demande, à partir de 55 ans révolus — et avoir travaillé pendant 15 ans au moins. Cette loi a mis fin à la retraite sans condition d’âge (32 ans de cotisation) et à la retraite proportionnelle, qui ne sont plus ouvertes depuis le 1er janvier 2017.

Trois dispositifs permettent aujourd’hui un départ avant l’âge légal :

Éducation nationale : le décret exécutif n° 26-74 du 14 janvier 2026 concerne les enseignants, directeurs d’établissements, inspecteurs et personnels de surveillance et d’orientation, qui peuvent solliciter leur retraite à partir de 57 ans pour les hommes et 52 ans pour les femmes. La demande se dépose auprès de l’établissement au cours des trois premiers mois de l’année scolaire.

Entreprises en difficulté : au titre de l’article 33 de la loi de finances complémentaire 2022, l’État a débloqué un dispositif de retraite anticipée pour protéger les salariés menacés de perdre involontairement leur emploi pour raison économique. Le bénéfice prend effet à la date du dépôt du dossier auprès de la CNR, et les organismes de sécurité sociale sont tenus de régler les dossiers dans un délai maximum d’un mois. Selon la page consacrée à la retraite anticipée, l’employeur doit établir la liste des concernés après discussion avec les partenaires sociaux, visée par l’inspection du travail.

Métiers pénibles : une commission scientifique planche sur la classification des métiers pénibles afin de distinguer différents niveaux de difficulté. La liste n’est pas encore publiée.

Ayants droit et pension de réversion

En cas de décès, une pension de réversion est attribuée aux ayants droit selon l’article 34 de la loi 83-12. Conjoint seul : 75 % de la pension du défunt. Conjoint avec un autre ayant droit : 50 % pour le conjoint, 30 % pour l’autre. Conjoint avec plusieurs ayants droit : 50 % pour le conjoint, 40 % pour les autres. Sans conjoint : 90 % répartis dans la limite de 45 % par enfant et 30 % par ascendant. La CNR détaille ces cas sur sa page relative à la pension et l’allocation de réversion.

Sont ayants droit le conjoint du défunt, quel que soit son âge, dès lors qu’il a contracté un mariage légal, les enfants à charge de moins de 18 ans, les enfants de moins de 21 ans poursuivant leurs études, les enfants invalides sans limite d’âge et les ascendants dont les ressources ne dépassent pas la pension minimale. Le cumul avec une pension directe est permis pour les veuves uniquement ; les enfants à charge ne peuvent y prétendre. Les ayants droit résidant à l’étranger relèvent des conventions internationales signées par l’Algérie.

Renouvellement des droits : le certificat de vie n’est plus exigé, remplacé par un contrôle par reconnaissance faciale via l’application RetraiteDz (Taqaoudi), à effectuer chaque année durant le mois de naissance. Pour les pensions transférées (veuves, orphelins), la procédure inclut la reconnaissance faciale puis le téléchargement des documents requis via la caméra du téléphone — certificat de non-remariage et fiche familiale pour la veuve, attestation familiale pour les ascendants. Le passage en agence reste possible, comme le rappelle régulièrement la CNR dans ses appels aux retraités et ayants droit.

Démarches CNR : dossier, plateforme et contact

Constituer son dossier : la demande se dépose à l’agence CNR de wilaya, une partie du dossier étant renseignée par l’employeur (attestation de travail et de salaire).

Services en ligne : créer un compte dans l’Espace Retraité sur www.cnr.dz ou via l’application Taqaoudi, disponible sur Google Play, pour consulter sa pension, le montant de sa revalorisation et effectuer le renouvellement annuel.

Avantages négociés : une convention a été signée avec la BDL pour faciliter l’accès au crédit, et des discussions sont en cours avec la SNTF pour des réductions sur les billets de train.

Contact : agences CNR par wilaya, coordonnées disponibles sur le site officiel.

Questions fréquentes

Comment calculer sa pension en 2026 ?

Salaire de référence (moyenne des 5 meilleures ou 5 dernières années) × 2,5 % × années validées, plafonné à 80 %, minimum 18 000 DA.

Quelle est la dernière augmentation ?

+10 % pour les pensions ≤ 20 000 DA, +5 % au-delà, versée depuis mai 2026.

Qui sont les ayants droit ?

Le conjoint (75 % s’il est seul), les enfants à charge et, sous conditions, les ascendants, dans la limite de 90 % de la pension du défunt.