Retraite en Algérie depuis la France : conditions, cotisations et démarches CNAS

Les Algériens établis en France peuvent cotiser volontairement au système national de retraite en Algérie, à condition notamment d’avoir moins de 55 ans. Ce dispositif de la CNAS permet de préparer une pension algérienne, mais impose des conditions précises de cotisation et de versement des prestations.

Travailler en France tout en préparant sa retraite en Algérie est possible grâce à un dispositif d’affiliation volontaire destiné à la diaspora. Mis en place en 2023, ce mécanisme permet aux ressortissants algériens exerçant une activité professionnelle à l’étranger de cotiser au système national de retraite. Il reste toutefois soumis à plusieurs conditions, notamment concernant l’âge, l’inscription consulaire et le paiement des cotisations.

Le dispositif a fait l’objet d’une nouvelle campagne de sensibilisation de la CNAS durant l’été 2026. Selon un communiqué relayé par l’APS le 20 juillet, cette initiative visait à mieux informer les membres de la communauté nationale à l’étranger sur leurs droits. L’inscription demeure accessible à travers une plateforme numérique dédiée.

Retraite en Algérie : qui peut s’affilier à la CNAS depuis la France ?

Le décret exécutif n° 22-351 du 18 octobre 2022 définit les conditions permettant aux Algériens de l’étranger d’adhérer volontairement au régime national. La première concerne l’âge : le demandeur doit avoir moins de 55 ans à la date de son affiliation. Il doit également être régulièrement inscrit auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire algérienne.

Le dispositif s’adresse aux salariés comme aux travailleurs indépendants exerçant une activité professionnelle à l’étranger. Le demandeur ne doit pas être déjà soumis à une affiliation obligatoire au système algérien de sécurité sociale. Ainsi, un Algérien travaillant en France peut solliciter son adhésion s’il remplit l’ensemble des conditions réglementaires.

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Combien faut-il cotiser pour bénéficier d’une retraite algérienne ?

Le taux de cotisation volontaire est fixé à 31,25 % de l’assiette déclarée par l’affilié. Il comprend 18,25 % destinés à la retraite et 13 % consacrés à l’assurance maladie et maternité. Le montant déclaré ne peut toutefois être inférieur à trois fois le salaire de référence prévu par la réglementation.

Les cotisations sont payables trimestriellement, en devises convertibles, selon les modalités fixées par les autorités. Leur montant dépend donc de l’assiette retenue et des conditions de conversion applicables.

Comment s’inscrire à la CNAS depuis la France ?

La démarche peut être effectuée sur le portail officiel de télé-déclaration de la CNAS. Cette plateforme, ouverte en mars 2023, permet de créer une demande d’affiliation et de transmettre les justificatifs nécessaires. Elle distingue notamment les nouveaux affiliés des personnes disposant déjà d’un numéro d’assurance.

Pour constituer le dossier, plusieurs documents sont demandés :

Un extrait de naissance.

Une copie du passeport.

Une copie de la carte d’immatriculation consulaire.

Un justificatif d’activité professionnelle en France.

Les informations personnelles et professionnelles exigées dans le formulaire.

Après avoir renseigné le formulaire et téléchargé ses documents, le demandeur peut suivre l’avancement de son dossier en ligne. La procédure s’inscrit dans les services de retraite et de couverture sociale proposés aux Algériens de l’étranger. Il est recommandé de vérifier auprès de la CNAS ou du consulat compétent les pièces exigées avant de valider l’inscription.

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À quel âge peut-on percevoir sa pension de retraite ?

Le décret prévoit une retraite à partir de 65 ans, sous réserve de remplir les conditions de cotisation. Pour bénéficier d’une pension, l’affilié doit justifier d’au moins 15 années de versements. Les femmes peuvent demander leur pension dès 60 ans lorsqu’elles totalisent 15 années de cotisations volontaires.

Une allocation de retraite est également prévue pour les affiliés justifiant d’au moins cinq années de cotisations. Le texte autorise, sous conditions, le rachat de périodes manquantes dans la limite de cinq ans pour atteindre la durée nécessaire à la pension. Le montant de celle-ci est calculé à partir de la moyenne des assiettes de cotisation des dix dernières années.

Une pension versée en Algérie, même si les cotisations viennent de France

Une restriction importante mérite l’attention des futurs affiliés. Selon les articles 11 et 28 du décret, les cotisations sont versées en devises convertibles, tandis que les prestations sont accordées en dinars algériens. Les prestations prévues par ce régime volontaire ne sont pas versées hors du territoire algérien.

La couverture maladie et maternité obéit également à une limite territoriale : les soins remboursables doivent être réalisés en Algérie. Par ailleurs, l’affiliation volontaire ne transfère pas automatiquement les droits à la retraite acquis en France vers le régime algérien. Les éventuelles règles de coordination entre les deux systèmes doivent être examinées séparément, dans le cadre des accords de sécurité sociale applicables.

Avant de s’engager, il est donc essentiel d’évaluer le montant des cotisations, la durée nécessaire pour ouvrir des droits et les conditions de perception des prestations. Les personnes qui envisagent de rester durablement en France devraient notamment demander des précisions à la CNAS et aux organismes de retraite concernés. Cette vérification permettra de distinguer les droits liés au régime volontaire de ceux acquis dans le système français.

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