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Algérie

Retraite, carte Chifa, assurance maladie : ce que propose désormais la CNR aux Algériens de l’étranger

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Amel Hamana
2 min de lecture
Retraite, carte Chifa, assurance maladie : ce que propose désormais la CNR aux Algériens de l’étranger
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La Caisse nationale des retraites (CNR) profite de la saison estivale pour aller à la rencontre des Algériens établis à l’étranger.

L’organisme intensifie ses démarches de proximité dans les points de transit pour faire connaître son dispositif d’affiliation volontaire au système national.

Une campagne nationale jusqu’au 20 août

Les équipes de la CNR investissent les infrastructures d’accueil, à l’image du port d’Alger lors de l’arrivée du car-ferry Tariq Ibn Ziyad. Le directeur général de l’organisme, Hafid Adrar, confirme le lancement d’une campagne de sensibilisation qui s’étendra sur l’ensemble du territoire jusqu’au 20 août 2026.

Cette initiative cherche à informer directement les ressortissants venus passer leurs vacances d’été au pays. Les agents mobilisés expliquent le fonctionnement du régime volontaire, la constitution des dossiers ainsi que les droits ouverts par cette démarche.

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Retraite, assurance maladie et carte Chifa accessibles

Ce mécanisme permet aux membres de la communauté nationale exerçant une activité professionnelle hors du pays de cotiser en Algérie. Les souscripteurs se constituent ainsi une pension de retraite conforme aux lois algériennes en vigueur tout en se préparant une protection pour l’avenir.

Le dispositif offre également des prestations immédiates. Les membres affiliés bénéficient d’une couverture sociale complète comprenant l’assurance maladie-maternité ainsi que la carte Chifa. La CNR étend ainsi la protection sociale nationale aux citoyens résidant à l’étranger.

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Plus de 1 200 souscripteurs sur le portail numérique

Les premiers résultats de cette stratégie s’avèrent déjà concrets. Hafid Adrar annonce que plus de 1 200 Algériens de l’étranger ont déjà finalisé leur inscription et commencé le versement de leurs cotisations via la plateforme dédiée.

L’ensemble des procédures s’effectue en ligne sur le portail teledeclaration.cnas.dz. Les adhérents règlent leurs cotisations de manière trimestrielle en janvier, avril, juillet et octobre, directement par carte bancaire internationale. La CNR mise sur ces services à distance pour faciliter les démarches et séduire davantage de cotisants au sein de la diaspora.

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Amel Hamana

Journaliste – Actualité nationale et société

Amel Hamana couvre l'actualité nationale, les sujets de société et les faits divers pour Algerie360.

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