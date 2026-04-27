Retraite : calendrier des versements ajusté, crédits bonifiés… le DG de la CNR annonce de bonnes nouvelles

La Caisse nationale des retraites (CNR) enclenche plusieurs changements pour ses 3,5 millions d’affiliés. Paiements avancés, revalorisations automatiques, ouverture vers de nouveaux services financiers… l’organisme adapte son fonctionnement à l’approche de l’Aïd el-adha, une période de fortes dépenses.

Invité sur la Chaîne 3 de la Radio nationale, le directeur général Hafid Adrar a annoncé que les pensions de mai 2026 seront versées dès la première semaine du mois. Une petite révolution dans un calendrier habituellement taillé entre le 15 et le 26 de chaque mois. Le versement de juin suivra le même mouvement autour du 8, avant un retour au calendrier normal en juillet 2026.

Revalorisation des pensions de retraite : un dispositif basé sur le SNMG et des hausses annuelles encadrées

Au-delà de ce réajustement calendaire, la CNR met aussi à jour les montants versés. L’institution applique deux leviers de revalorisation distincts.

Le premier découle du relèvement du salaire national minimum garanti (SNMG) à 24 000 dinars. Ce seuil aligne automatiquement la pension minimale sur ce montant et porte l’allocation minimale à 18 000 dinars.

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Le second repose sur la revalorisation annuelle des pensions, comprise entre 5 et 10 %, applicable dès le 1er mai 2026. Ces ajustements concernent les retraités de droit direct et les ayants droit d’une pension de réversion.

Le directeur général précise qui peut en profiter. Les retraités concernés comptent au moins une année en situation de retraite avant le 1er mai 2025. Les nouveaux retraités, eux, profitent déjà d’une actualisation intégrée lors du calcul initial de leur pension.

Une convention bancaire avec une banque publique ouvre le crédit aux retraités : la CNR élargit son champ d’action au-delà des pensions

La CNR a franchi un cap supplémentaire. Une convention signée avec une banque publique permet désormais aux retraités d’accéder à des prêts à taux bonifiés. Hafid Adrar précise que les affiliés qui choisissent le financement islamique bénéficient également de conditions avantageuses.

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Cette décision change la donne pour une catégorie que les banques ignoraient souvent. L’âge des retraités ne constituera plus un frein. La CNR négocie d’autres conventions pour obtenir des réductions sur les assurances et les services hôteliers.

Voici les principales annonces :

Accès à des crédits bancaires à taux bonifiés pour tous les retraités

Inclusion du financement islamique avec des conditions spécifiques

avec des conditions spécifiques Avantages additionnels en cours de négociation avec d’autres partenaires

Zéro papier et proximité digitale : la CNR simplifie les démarches des retraités

La CNR modernise ses services avec une cible précise, la quasi-totalité des procédures deviendront dématérialisées d’ici fin 2026 ou début 2027. Cette transformation supprime les déplacements inutiles et simplifie les démarches.

Parmi les outils déjà déployés, les applications numériques comme RetraiteDZ offrent plsieurs services. La demande d’attestations de revenu, la simulation de pension, la prise de rendez-vous et la gestion des files d’attente.

Un numéro vert (3011) des services en ligne et une présence sur les réseaux sociaux complètent le dispositif.

Côté social, la CNR enregistre plus de 12 000 interventions au premier trimestre. Ces actions mêlent accompagnements administratifs et aides directes, notamment des équipements médicaux pour les retraités en situation de fragilité.

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Enfin, avec ces ajustements successifs, la CNR modifie à la fois le rythme des paiements, le niveau des pensions et la nature des services proposés. Une évolution qui combine mesures financières, modernisation et extension des prestations, avec un calendrier désormais plus souple dès le mois de mai.