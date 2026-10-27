Partir à la retraite avant 60 ans en Algérie en 2026 : les seuls cas encore possibles

Depuis 2017, la retraite proportionnelle et la retraite sans condition d’âge n’existent plus. Les ministres successifs ont écarté leur retour. Partir avant 60 ans reste pourtant possible dans quelques situations précises. Voici, cas par cas, qui peut encore le faire et à quelles conditions.

Retraite proportionnelle : pourquoi elle n’existe plus depuis 2017

Pendant vingt ans, de nombreux salariés ont quitté leur emploi bien avant 60 ans. Une ordonnance de 1997 permettait aux hommes de partir dès 50 ans, après 20 ans de travail. Les femmes pouvaient partir dès 45 ans, après 15 ans de travail. La retraite sans condition d’âge ouvrait aussi le départ après 32 ans de cotisation, quel que soit l’âge.

La loi du 31 décembre 2016 sur la retraite a mis fin à ces deux formules. Depuis le 1er janvier 2017, la Caisse nationale des retraites (CNR) n’accepte plus de départ proportionnel. Le gouvernement voulait préserver l’équilibre financier de la caisse.

Des syndicats et des travailleurs relancent pourtant régulièrement le débat. En décembre 2021, Youcef Cherfa, alors ministre du Travail, avait exclu ce retour « pour le moment ». Il rappelait que la CNR comptait 1,92 cotisant par retraité, contre cinq nécessaires à son équilibre. Notre article sur la fin du débat sur la retraite proportionnelle revient sur cette position.

Retraite avant 60 ans pour les femmes : un départ possible dès 55 ans, voire 52 ans

La loi de 2016 a maintenu un départ anticipé pour les femmes salariées. Une travailleuse peut, à sa demande, partir à la retraite à partir de 55 ans révolus. Elle doit avoir travaillé au moins quinze ans.

Les mères bénéficient en plus d’une réduction d’âge d’un an par enfant. La CNR retient chaque enfant élevé pendant au moins neuf ans, dans la limite de trois enfants. Une mère de trois enfants peut ainsi partir dès 52 ans.

Ce départ reste un choix de la salariée, et non une obligation. Une femme peut donc continuer à travailler jusqu’à 60 ans si elle le souhaite. Sa durée de cotisation et son salaire de référence détermineront le montant de sa pension.

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Retraite anticipée des enseignants : 57 ans pour les hommes, 52 ans pour les femmes

Une partie des personnels de l’Éducation nationale bénéficie depuis 2026 d’un régime plus favorable. Une loi de juillet 2025 abaisse de trois ans leur âge de départ. Un décret de janvier 2026 en fixe les modalités. Le départ reste un choix du fonctionnaire, et non une mise à la retraite d’office.

Les hommes peuvent demander leur retraite dès 57 ans, et les femmes dès 52 ans. Le dispositif vise quatre corps : les maîtres et professeurs d’enseignement, les censeurs, les directeurs d’établissement et les inspecteurs. Les autres personnels du secteur, comme les surveillants ou les conseillers d’orientation, n’y ont pas droit.

Le fonctionnaire doit être en activité et remplir les conditions légales du droit à pension. Une enseignante ne peut pas cumuler cette réduction avec celle accordée aux mères pour l’éducation des enfants. Une mère de trois enfants ne peut donc pas descendre sous 52 ans.

L’enseignant dépose une demande datée et signée auprès de son établissement. Il doit le faire au cours des trois premiers mois de l’année scolaire. Son employeur ne peut pas refuser cette demande dès lors qu’il remplit les conditions.

Pour la première application, le ministère avait ouvert une fenêtre exceptionnelle du 8 février au 15 mars 2026. Elle concernait les fonctionnaires qui atteignaient 57 ou 52 ans au 31 août 2026. Pour l’année scolaire 2026-2027, le dépôt suit la règle normale : trois mois à compter de la rentrée.

La CNR calcule la pension selon les règles habituelles, à 2,5 % par année validée, sans pénalité propre au dispositif. En revanche, elle ne révisera pas la pension si le retraité reprend ensuite une activité salariée. Notre article sur la retraite anticipée des enseignants détaille la démarche.

Moudjahidine et veuves de chahid : une retraite avant 60 ans, parfois sans condition d’âge

Les moudjahidine bénéficient d’une réduction d’âge de cinq ans au titre de leur participation à la guerre de libération. Ils gagnent aussi un an par tranche de 10 % d’invalidité, et six mois par tranche de 5 %. Un moudjahid invalide à 100 % peut partir sans aucune condition d’âge.

Les veuves de chahid profitent des mêmes règles lorsqu’elles demandent une pension directe. Les années de guerre comptent double dans le calcul de la pension des moudjahidine. Leur pension minimale atteint aussi 2,5 fois le salaire minimum (SNMG).

Incapacité totale de travail : une retraite sans condition d’âge

La loi prévoit un départ sans condition d’âge pour les assurés atteints d’une incapacité de travail totale et définitive. Ce dispositif concerne ceux qui ne remplissent pas les conditions d’une pension d’invalidité de la sécurité sociale. Il constitue une solution de dernier recours pour les carrières interrompues par la maladie.

L’assuré doit totaliser au moins sept ans et demi de travail et de cotisation. Il doit aussi compter moins de 60 jours d’activité récente. La CNR calcule alors sa pension sur une base de quinze années.

Métiers pénibles : une retraite anticipée toujours en attente

La réforme de 2016 a prévu une porte de sortie pour les métiers les plus durs. Un travailleur qui occupe un poste à haute pénibilité peut, en principe, partir avant 60 ans. Il doit avoir passé une durée minimale à ce poste.

La loi renvoie à un texte réglementaire la liste des postes, les âges de départ et la durée d’exposition. Près de dix ans plus tard, cette liste n’a toujours pas paru. Une commission scientifique travaille à une classification des métiers selon leur niveau de pénibilité.

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Retraite anticipée après une perte d’emploi involontaire

Un dispositif créé en 1994 permet aussi un départ anticipé, mais il ne relève pas d’un choix du travailleur. Il vise les salariés du secteur économique qui perdent leur emploi pour raison économique. Cela concerne une compression d’effectifs ou la cessation légale de l’activité de l’employeur.

Les hommes peuvent partir dès 50 ans, et les femmes dès 45 ans. Ils doivent réunir au moins vingt ans de travail validable, dont dix ans de cotisations pleines. Ils doivent aussi figurer sur la liste des travailleurs concernés, que vise l’inspection du travail.

Les salariés en contrat à durée déterminée, les saisonniers et les démissionnaires n’y ont pas droit. Le salarié ne doit percevoir aucun autre revenu d’activité. L’anticipation atteint cinq ans pour vingt ans de travail, et jusqu’à dix ans à partir de 29 ans.

La pension subit une minoration de 1 % par année d’anticipation. La CNR rattrape cette décote chaque année, en majorant la pension tous les douze mois. À l’âge légal, elle recalcule la pension en ajoutant les années d’anticipation, et la pension minimale reste garantie.

Entreprises confisquées pour corruption : un droit ouvert depuis décembre 2025

Un décret de décembre 2025 ouvre aussi ce droit à une autre catégorie de salariés. Il vise les entreprises dont la justice a définitivement confisqué les biens dans des affaires de corruption. Les conditions restent celles de la retraite anticipée, mais l’État paie la contribution due par l’employeur.

L’administrateur de l’entreprise dépose les dossiers auprès des caisses. Sans administrateur, le salarié dépose lui-même son dossier à l’agence de wilaya de la Caisse nationale d’assurance chômage. La retraite prend effet dès le dépôt, et la caisse doit traiter le dossier en un mois au maximum.

Les autres salariés reçoivent une indemnité de licenciement d’un mois de salaire par année travaillée, plafonnée à quinze mois. Les salariés concernés ont intérêt à consulter leur agence CNR avant de signer quoi que ce soit. Chaque dossier dépend en effet de la durée de travail validée.

Retraite avant 60 ans : comment vérifier sa situation

Chaque situation dépend du parcours et des textes applicables. Mieux vaut vérifier ses droits auprès de son agence ou sur le site de la CNR avant toute décision. Notre guide complet de la retraite en Algérie explique aussi le calcul de la pension et les démarches.

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