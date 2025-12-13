Retraite anticipée : Saihi fait une annonce importante pour ce secteur

L’attente touche à sa fin pour les milliers d’enseignants algériens qui réclamaient l’instauration de la retraite anticipée. Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Abdelhak Saihi, a levé le voile sur une étape décisive : le texte réglementaire encadrant l’application de cette mesure est désormais achevé, marquant la concrétisation d’un engagement présidentiel fort.

L’aboutissement de cette promesse fait suite à la modification de l’article 2 de la loi n°25-09 relative à la retraite, adoptée par le Parlement et publiée au Journal officiel. Ce décret, dont la rédaction est finalisée selon M. Saihi, est essentiel puisqu’il détaillera les conditions et modalités précises qui permettront aux enseignants de bénéficier d’une pension de retraite avant l’âge légal.

Retraite anticipée des enseignants : Une « reconnaissance » pour un métier pénible

Dans une réponse écrite adressée au député Taher Ben Ali, le ministre Saihi a souligné la portée de cette mesure, y voyant une reconnaissance directe de la pénibilité et de l’importance cruciale du rôle des enseignants dans la formation des futures générations.

La modification législative autorise un abaissement de trois années de l’âge de départ à la retraite, offrant une perspective attendue aux professionnels de l’éducation.

Ce réaménagement n’est pas un acte isolé. Il s’inscrit, d’après Abdelhak Saihi, dans une politique globale de modernisation des systèmes de protection sociale en Algérie, visant une meilleure adéquation avec les mutations économiques et sociales actuelles.

Le processus d’élaboration de ce projet de texte réglementaire a été mené de manière consultative. Le ministre a précisé qu’une phase « de consultation et d’enrichissement avec les secteurs concernés » a précédé la transmission du document au gouvernement. Des réunions de coordination ont été nécessaires pour « finaliser la formulation et compléter les démarches » en vue de sa publication officielle, qui est maintenant imminente.

Les enseignants peuvent désormais entrevoir la concrétisation de cette avancée sociale. Le compte à rebours est lancé pour la publication du texte qui viendra détailler les droits et les procédures de ce départ anticipé tant espéré.

