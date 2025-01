Retraite anticipée : Les employés de ce secteur peuvent désormais partir 5 ans plus tôt

Le ministère de l’Éducation nationale a dévoilé ce samedi un ensemble de mesures destinées à améliorer les conditions de travail et de vie des enseignants algériens. Ce nouveau dispositif, fruit d’une révision en profondeur du statut et du régime indemnitaire des enseignants, vise à valoriser leur rôle et à les inciter à donner le meilleur d’eux-mêmes.

L’une des mesures phares annoncées est la possibilité pour les enseignants de bénéficier d’un départ à la retraite anticipée de cinq ans, sur simple demande. Cette disposition est de nature à améliorer la qualité de vie des enseignants en fin de carrière et à permettre un renouvellement des équipes pédagogiques.

De plus, il a été confirmé que les enseignants pourront bénéficier d’une amélioration de leur classification de base avec une revalorisation salariale et la création de nouveaux postes supérieurs.

🟢 À LIRE AUSSI : Augmentation de salaire : jusqu’à 12 000 DA en plus pour les travailleurs de ce secteur

Le communiqué souligne également l’importance de prioriser les diplômes spécialisés pour les diplômés des écoles supérieures de formation des enseignants.

Les enseignants ayant moins de quatre ans d’ancienneté en tant que fonctionnaires bénéficieront d’une amélioration de leur classification, ainsi qu’une augmentation de salaire, tout en conservant leur ancienneté acquise.

Le ministère de l’Éducation annonce de nouvelles mesures en faveur des enseignants

Pour ceux ayant moins de quatre ans dans leurs postes d’origine, ils seront intégrés dans les nouvelles classifications tout en profitant des mêmes avantages financiers et en conservant leur ancienneté.

L’ancienneté acquise sera valorisée lors de l’intégration dans le nouveau poste, avec un classement dans la catégorie correspondant à un indice supérieur ou égal à celui de leur grade actuel, prenant en compte l’ancienneté lors des promotions.

🟢 À LIRE AUSSI : Un nouveau statut pour les enseignants : le ministre annonce des changements

Le communiqué annonce également la création d’un nouveau poste classé (supérieur) intitulé « enseignant distingué », accessible par intégration ou promotion depuis le poste de « enseignant formateur« , applicable à tous les niveaux d’enseignement.

Par ailleurs, les qualifications académiques obtenues seront valorisées tant lors du recrutement que lors des intégrations et promotions au cours du parcours professionnel. Les enseignants auront également la possibilité d’accéder à des postes supérieurs au sein des administrations centrales et des établissements publics sous tutelle, en adéquation avec leurs missions.

🟢 À LIRE AUSSI : Examen de fin de cycle primaire : l’anglais officiellement inclus

Le ministère a également annoncé plusieurs mesures visant à améliorer les conditions de travail des enseignants :

Réduction de la charge de travail : Les enseignants bénéficieront d’une réduction de leur volume horaire, notamment pour ceux occupant des postes à responsabilité ou ceux poursuivant des études complémentaires.

: Les enseignants bénéficieront d’une réduction de leur volume horaire, notamment pour ceux occupant des postes à responsabilité ou ceux poursuivant des études complémentaires. Congés supplémentaires : Les enseignants pourront bénéficier de congés pour suivre des formations ou pour des raisons personnelles.

: Les enseignants pourront bénéficier de congés pour suivre des formations ou pour des raisons personnelles. Mobilité facilitée : Une nouvelle politique de mobilité sera mise en place pour permettre aux enseignants de se déplacer plus facilement d’une wilaya à l’autre.

: Une nouvelle politique de mobilité sera mise en place pour permettre aux enseignants de se déplacer plus facilement d’une wilaya à l’autre. Accompagnement des enseignants en situation de handicap : Des mesures spécifiques seront mises en place pour faciliter l’exercice de leur métier aux enseignants en situation de handicap.

Un cadre pour les conseillers spécialisés en nutrition scolaire sera également instauré, renforçant ainsi les acquis du projet du système indemnitaire.