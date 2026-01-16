Retraite anticipée : le compte à rebours est lancé dans ce secteur

L’annonce était guettée depuis des mois par des milliers d’enseignants à travers le pays. Le dispositif encadrant la retraite anticipée dans le secteur de l’éducation entre dans sa dernière ligne droite.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Abdelhak Saïhi, a confirmé que le décret réglementaire relatif à la réduction de l’âge de départ à la retraite a été signé et sera publié dans un délai n’excédant pas deux semaines.

Une étape décisive qui ouvre la voie à l’application concrète d’un engagement présidentiel très attendu dans un secteur sous pression.

Retraite anticipée dans l’éducation : une annonce officielle confirmée au Parlement

Le député à l’APN, Aâmar Maâmar, a révélé l’information à l’issue d’une rencontre avec le ministre du Travail. Cette rencontre s’est tenue en marge d’une séance consacrée aux questions orales

Selon le parlementaire, Abdelhak Saïhi a officiellement annoncé que le texte réglementaire encadrant la réduction de l’âge de départ à la retraite dans le secteur de l’éducation est désormais signé et prêt à être publié « dans un délai de deux semaines ».

Cette confirmation marque l’aboutissement d’un processus administratif engagé depuis plusieurs mois. Et suivi de près par les professionnels de l’éducation, directement concernés par cette réforme.

Un texte en phase finale après un long parcours administratif

Le ministre du Travail a précisé, dans une précédente déclaration, qu’il a déposé le projet de décret auprès des services du Secrétariat général du gouvernement. Le secteur a ensuite organisé des réunions de coordination pour affiner la version finale. En conformité avec les orientations législatives et les équilibres du système de retraite.

Dans une réponse écrite adressée au député Tahar Ben Ali, sous le numéro 871, Abdelhak Saïhi a expliqué que le projet avait franchi plusieurs étapes clés :

Étude approfondie du texte,

Enrichissement du contenu,

Consultations avec les secteurs concernés,

Recueil des avis techniques et institutionnels.

L’objectif affiché reste de définir précisément les conditions et les modalités permettant aux fonctionnaires du secteur de l’éducation de bénéficier d’une retraite avant l’âge légal.

Retraite : une réforme inscrite dans la loi et portée par un engagement présidentiel

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’amendement de l’article 2 de la loi n°25-09 du 19 juillet 2025. Modifiant et complétant la loi n°83-12 du 2 juin 1983 relative à la retraite. Selon le ministre, cette révision législative traduit l’engagement du président de la République envers les enseignants de tous les cycles du système éducatif.

L’amendement prévoit une réduction de l’âge de départ à la retraite de trois années. En tenant compte des spécificités du métier d’enseignant et des contraintes professionnelles qui l’accompagnent. Abdelhak Saïhi souligne que cette décision vise à reconnaître « les efforts consentis dans la préparation et la formation des générations futures, selon une approche juste et durable ».