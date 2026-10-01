Retraite anticipée : une fenêtre exceptionnelle jusqu’au 31 décembre 2026

Les directions de l’éducation de toutes les wilayas commencent, à compter de ce jeudi le 1er octobre, à enregistrer les demandes de départ en retraite anticipée. Cette ouverture, qualifiée d’exceptionnelle par la tutelle, s’adresse aux personnels des corps spécifiques qui réunissent les conditions prévues par les textes. Pour en bénéficier, un homme devra avoir 57 ans et une femme 52 ans à la date du 31 août 2027.

Le dispositif ne concerne pas l’ensemble des fonctionnaires du secteur. Il cible précisément les enseignants du primaire, du moyen et du secondaire, auxquels s’ajoutent les censeurs, les chefs d’établissements d’éducation et d’enseignement, ainsi que le corps de l’inspection. Ce sont les métiers les plus exposés au contact direct avec les élèves.

Cette ouverture découle de deux textes complémentaires. D’abord la loi n° 25-09 du 19 juillet 2025, venue compléter la loi 83-12 relative à la retraite. Ensuite le décret exécutif n° 26-74 du 14 janvier 2026, qui détaille les conditions et les modalités pratiques d’accès à la pension avant l’âge légal pour ces catégories. Les modalités de la retraite anticipée des enseignants et des personnels de direction avaient déjà été précisées à la rentrée.

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Les conditions d’âge et d’ancienneté pour la retraite légale

Parallèlement à ce volet anticipé, le ministère invite également les agents qui remplissent les critères de la retraite légale à constituer leur dossier. Deux exigences se cumulent ici. La première porte sur la carrière : quinze années de travail au minimum, ayant donné lieu à des retenues au titre de la sécurité sociale.

La seconde exigence concerne l’âge. Un homme doit avoir atteint au moins 60 ans et une femme 55 ans, toujours en référence à la date butoir du 31 août 2027. Les règles de calcul de la pension, elles, demeurent celles appliquées par la Caisse nationale des retraites, comme le rappelle notre dossier complet sur la retraite en Algérie en 2026.

Un avantage spécifique reste maintenu pour les mères de famille. Chaque enfant élevé pendant neuf ans au moins ouvre droit à une année d’abattement sur l’âge requis, dans la limite de trois enfants. Une enseignante concernée peut donc avancer son départ de trois ans au maximum.

Prolonger son activité après 60 ans reste une option

Le texte n’impose rien à ceux qui souhaitent rester en poste. Tout agent, femme comme homme, garde la possibilité de poursuivre son activité professionnelle au-delà de 60 ans. Cette prolongation volontaire ne peut toutefois excéder cinq années supplémentaires.

La démarche suppose une formalité écrite. L’intéressé doit formuler une demande signée de sa main, transmise sous le contrôle de son supérieur hiérarchique direct. Sans ce document, la prolongation n’est pas recevable. Ce choix s’inscrit dans un secteur où les conditions de travail et les avantages sociaux évoluent, à l’image des offres d’assurance à tarifs préférentiels pour les personnels de l’Éducation.

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À 65 ans, le départ devient obligatoire

La limite d’âge, en revanche, ne souffre aucune dérogation. Les personnels, hommes et femmes, qui atteignent 65 ans ont l’obligation de déposer leur dossier deux mois avant cette échéance. Anticiper cette formalité évite toute rupture administrative.

La conséquence financière est immédiate et sans ambiguïté : le versement du salaire mensuel s’interrompt à la fin du mois durant lequel l’agent souffle sa soixante-cinquième bougie. Au-delà, c’est la pension qui prend le relais.

Un calendrier serré jusqu’au 31 décembre 2026

La fenêtre de dépôt n’est pas permanente. Les dossiers seront reçus du 1er octobre 2026 jusqu’au 31 décembre 2026, dernier délai. Passée cette date, aucune demande ne pourra plus être examinée dans le cadre de cette opération.

La tutelle insiste aussi sur un point : seuls les fonctionnaires réellement concernés par les conditions énoncées sont invités à se présenter. Les autres devront patienter jusqu’à une prochaine ouverture. Cette rigueur dans les délais rappelle celle appliquée lors des opérations de mutation inter-wilayas des enseignants, entièrement numérisées et bornées dans le temps.

Au-delà du secteur éducatif, le chantier de la retraite sans condition d’âge continue d’avancer ailleurs. Une commission technique planche toujours sur la liste des métiers très pénibles ouvrant droit à un départ anticipé, un dossier suivi de près par de nombreuses corporations.

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