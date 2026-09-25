Retraite anticipée des enseignants : 57 ans (52 pour les femmes), demande dans les 3 mois

Les enseignants, directeurs d’établissement et inspecteurs de l’Éducation nationale peuvent demander leur départ à la retraite dès 57 ans pour les hommes et 52 ans pour les femmes, en vertu du décret exécutif n° 26-74 du 14 janvier 2026. La demande se dépose auprès de l’établissement d’exercice au cours des trois premiers mois de l’année scolaire. En effet, une fenêtre est ouverte depuis la rentrée de septembre. Voici qui est concerné, comment procéder et ce qu’il faut savoir avant de se décider.

C’est l’une des mesures les plus attendues par les personnels de l’Éducation nationale. Depuis l’an dernier, une partie d’entre eux peut quitter ses fonctions trois ans avant l’âge légal de départ à la retraite. Par ailleurs, avec la rentrée scolaire 2026-2027, la fenêtre de dépôt des demandes s’ouvre à nouveau pour les agents qui remplissent les conditions.

Qui peut bénéficier de la retraite anticipée

Le décret exécutif n° 26-74 du 14 janvier 2026, publié au Journal officiel n° 6, fixe les conditions et modalités de départ avant l’âge légal pour certains corps spécifiques de l’Éducation nationale. Ainsi, il vise :

les maîtres et professeurs d’enseignement ;

les censeurs ;

les directeurs d’établissements d’éducation et d’enseignement ;

les inspecteurs relevant des corps spécifiques du secteur.

Les hommes peuvent demander leur départ à partir de 57 ans, les femmes à partir de 52 ans. Le fonctionnaire doit remplir les conditions légales ouvrant droit à une pension de retraite et être en activité au moment où il dépose sa demande. De plus, le texte ne crée aucune obligation. Le départ anticipé repose sur le seul volontariat de l’agent, qui reste libre de poursuivre sa carrière jusqu’à l’âge légal.

Selon le ministère de l’Éducation nationale, l’administration ne peut pas rejeter une demande qui remplit ces conditions. Toutefois, les enseignants doivent la déposer au cours du premier trimestre de l'année scolaire. Ceci permet de ne pas perturber le fonctionnement des établissements.

57 ans pour les hommes, 52 ans pour les femmes

Le décret permet aux hommes de demander leur mise à la retraite dès 57 ans et aux femmes dès 52 ans, au lieu de 60 et 55 ans. Cette réduction de trois ans découle d’une décision du président Abdelmadjid Tebboune. En effet, lors du Conseil des ministres du 9 février 2025, il avait ordonné d’abaisser l’âge de départ de tous les enseignants du secteur, tous cycles confondus.

Le dispositif a ensuite franchi plusieurs étapes. D’abord, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi le 20 avril 2025, en étendant la mesure aux directeurs d’établissements et aux inspecteurs. L’Assemblée populaire nationale a adopté le texte le 16 juin 2025, comme nous le détaillions dans notre article sur la réforme des retraites votée par l’APN. Ensuite, la loi n° 25-09 du 19 juillet 2025 a modifié la loi n° 83-12 relative à la retraite en y créant un article 7 bis 1. Enfin, le Premier ministre Sifi Ghrieb a signé le décret d’application le 14 janvier 2026, publié fin janvier au Journal officiel n° 6.

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Comment et quand déposer sa demande

La procédure reste simple. Le fonctionnaire rédige une demande datée et signée de sa main, qu’il dépose auprès de l’établissement où il exerce. Il doit le faire au cours des trois premiers mois de l’année scolaire.

Le décret protège le demandeur : l’employeur ne peut pas refuser une demande conforme à ces dispositions. L’administration conserve ensuite la demande dans le dossier administratif de l’agent.

La première campagne s’est tenue au printemps

Le décret étant paru en cours d’année scolaire, le ministère de l’Éducation nationale avait organisé une campagne exceptionnelle en 2025-2026. Elle concernait les agents atteignant 57 ans pour les hommes ou 52 ans pour les femmes au 31 août 2026. Ceux-ci ont pu déposer leur dossier du 8 février au 15 mars 2026. De plus, le ministère avait précisé qu’aucune demande ne serait acceptée après cette date.

Pour 2026-2027, une fenêtre ouverte depuis la rentrée

Pour cette nouvelle année scolaire, le calendrier ordinaire devrait s’appliquer. Selon le ministère, les agents concernés doivent déposer leur demande durant le premier trimestre de l’année scolaire, dans l’établissement où ils exercent. Lors de la campagne exceptionnelle ouverte du 8 février au 15 mars 2026, le ministère avait retenu l’âge atteint au 31 août 2026. Cependant, il n’a pas encore publié de note fixant les dates et l’âge de référence de la campagne 2026-2027.

Avant de déposer votre demande, renseignez-vous auprès de votre établissement ou de la direction de l’éducation de votre wilaya.

Comment la pension est calculée

Le départ anticipé ne modifie pas les règles de calcul. En effet, la Caisse nationale des retraites (CNR) applique le barème habituel de la loi 83-12. Chaque année validée ouvre droit à 2,5 % du salaire de référence, dans la limite de 80 % de ce salaire. Le montant brut ne peut dépasser 15 fois le SNMG. Il faut en principe avoir cotisé au moins 15 ans pour ouvrir droit à une pension. Nous détaillons ces règles dans notre dossier complet sur le calcul de la retraite en 2026.

Concrètement, un départ trois ans plus tôt signifie en principe trois années de cotisation en moins dans le calcul, et donc une pension un peu plus faible que celle qu’aurait obtenue l’agent en restant jusqu’à 60 ou 55 ans.

Une fois sa demande déposée, l’agent constitue son dossier de pension auprès de l’agence CNR de sa wilaya. Les services en ligne de la Caisse nationale des retraites permettent ensuite de suivre sa pension.

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Les points à vérifier avant de se décider

Plusieurs questions pratiques méritent d’être posées à l’administration avant de déposer une demande :

La date de départ effective : la cessation d’activité intervient-elle à la fin de l’année scolaire ? Lors de la première campagne, le ministère avait retenu l’âge atteint au 31 août.

: la cessation d’activité intervient-elle à la fin de l’année scolaire ? Lors de la première campagne, le ministère avait retenu l’âge atteint au 31 août. La possibilité de se rétracter : peut-on retirer sa demande après l’avoir déposée ?

: peut-on retirer sa demande après l’avoir déposée ? Le montant de la future pension : une simulation auprès de la CNR permet d’en mesurer l’impact avant de s’engager.

Les personnels de l’Éducation bénéficient par ailleurs, depuis le 21 juillet 2026, d’une convention avec trois compagnies publiques d’assurance, la SAA, la CAAR et la CAAT. Celle-ci leur accorde des réductions sur l’assurance auto et habitation. Ils conservent ces avantages une fois à la retraite, sur présentation d’une attestation de retraite.

Les conditions d’accès et les modalités de dépôt peuvent faire l’objet de nouvelles instructions. Par conséquent, avant toute démarche, vérifiez-les auprès de votre établissement, de la direction de l’éducation de votre wilaya ou du ministère de l’Éducation nationale.

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