Retraite anticipée en Algérie : Mouloudji dévoile des mesures inédites pour les femmes actives

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, a dévoilé de nouvelles mesures avantageuses pour les femmes actives en matière de sécurité sociale.

Lors de son audition devant la Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle de l’Assemblée populaire nationale (APN), la ministre a souligné que les femmes peuvent désormais bénéficier d’un départ à la retraite à 55 ans au lieu de 60 ans, et ce, sur simple demande.

Les mères de famille ne sont pas en reste. Celles ayant élevé un ou plusieurs enfants pendant au moins neuf ans pourront bénéficier d’une réduction d’âge supplémentaire, d’un an par enfant, dans la limite de trois ans. Et ce n’est pas tout : elles conservent leur poste, leurs droits à la promotion et tous les avantages liés à leur statut de salariée après leur congé de maternité.

« Contrairement à de nombreux pays développés, l’Algérie garantit l’égalité salariale entre hommes et femmes et accorde également des indemnités de chômage aux femmes », a précisé la ministre Mouloudji. « C’est une preuve de notre volonté d’aller de l’avant et de renforcer les acquis des femmes actives. C’est un soutien à celles qui élèvent les futures générations, un soutien à la famille et à sa stabilité. »

Avec ces mesures, l’Algérie se positionne comme un pays pionnier en matière de protection sociale, rejoignant ainsi le cercle des nations les plus avancées en la matière.

Réforme de la sécurité sociale en Algérie : Retraite anticipée à 55 ans et congé maternité prolongé

Parallèlement à ces avancées en matière de retraite anticipée, l’Algérie s’engage à soutenir davantage les femmes durant leur maternité. La ministre Soraya Mouloudji a annoncé une nouvelle mesure phare : l’extension du congé de maternité.

Jusqu’à présent, les mères bénéficiaient de 14 semaines de congé consécutif. Désormais, cette période peut être prolongée en fonction des besoins de l’enfant et de la mère. En effet, en cas de complications liées à la santé de l’enfant, notamment en cas de handicap mental ou physique, les mères peuvent bénéficier d’un congé supplémentaire allant jusqu’à 24 semaines.

Cette décision, prise suite à une instruction présidentielle, vise à :

Améliorer la santé des mères et des enfants

Favoriser la conciliation vie professionnelle et vie familiale

Réduire les inégalités en prenant en compte les situations particulières des mères d’enfants en situation de handicap

Pour accompagner cette extension du congé, les mères bénéficieront d’une indemnité journalière équivalente à 100% de leur salaire quotidien pendant toute la durée du congé prolongé. Cette mesure vise à assurer une sécurité financière aux mères et à leur permettre de se consacrer pleinement à leur enfant sans subir de pertes de revenus.

