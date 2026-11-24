Des années de travail effectif passées dans une administration ou un établissement public, pourraient ne rien changer au nombre d’années retenues pour la retraite.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed Hattab, a officiellement clarifié le sort des périodes effectuées dans le cadre des contrats de préemploi et des dispositifs d’insertion professionnelle. Sa réponse est sans ambiguïté. Ces années ne seront pas intégrées dans le calcul de la pension de retraite des travailleurs concernés.

Cette position concerne notamment les jeunes qui ont exercé pendant plusieurs années dans des administrations et des organismes publics avant de décrocher leur intégration définitive. En cause, l’absence de cotisations au titre de la retraite durant leur passage par ces dispositifs.

Retraite en Algérie : le ministre du Travail tranche sur les années de préemploi

La question a été soulevée par le député à l’APN, Mustapha Sayed Ennas, dans une question écrite adressée au ministre du Travail. Il souhaitait connaître les règles applicables aux périodes travaillées sous les contrats de préemploi et d’insertion professionnelle. Ainsi que les éventuelles démarches envisagées pour les intégrer, totalement ou partiellement, dans le calcul des droits à la retraite.

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Le parlementaire avait également interrogé le ministère sur l’existence d’éventuelles concertations avec d’autres secteurs. Notamment celui des Finances, en vue de régulariser la situation des anciens bénéficiaires.

Dans sa réponse publiée ce mois-ci, Mohamed Hattab a rappelé les fondements juridiques de ces dispositifs. Le système d’aide à l’insertion professionnelle a été créé par le décret exécutif n° 08-126 du 19 avril 2008. Il visait à faciliter l’accès des jeunes primo-demandeurs d’emploi au marché du travail et à contribuer à la lutte contre le chômage.

Le ministre a également rappelé le décret exécutif n° 19-336 du 8 décembre 2019. Qui a organisé l’intégration des bénéficiaires des dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle et d’insertion sociale des diplômés. Les personnes encore en activité au 31 octobre 2019 devaient ainsi bénéficier d’une intégration définitive dans des postes permanents avant le 31 décembre 2023.

Pourquoi les années de préemploi ne comptent-elles pas dans le calcul de la retraite ?

Pour justifier cette position, le ministre s’est appuyé sur le fonctionnement du système national de sécurité sociale. Celui-ci repose notamment sur le principe des cotisations. Les périodes de travail ouvrant droit à la retraite doivent donner lieu au versement de contributions destinées à financer cette branche.

Or, l’article 18 du décret exécutif n° 08-126 prévoit une couverture sociale limitée pour les bénéficiaires du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle.

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Cette protection concernait uniquement :

L’assurance maladie ;

L’assurance maternité ;

Les accidents du travail ;

Les maladies professionnelles.

Les cotisations au titre de la retraite ne figuraient donc pas parmi les garanties prévues par ce dispositif.

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C’est précisément cette absence de contributions qui empêche la prise en compte des années de préemploi dans le calcul de l’ancienneté ouvrant droit à la pension. Le fait d’avoir exercé une activité professionnelle pendant plusieurs années avant son intégration définitive ne suffit pas à faire reconnaître cette période comme une durée cotisée pour la retraite.

À partir de quelle date les années de retraite commencent-elles à compter ?

Le ministre a également précisé le statut des anciens bénéficiaires après leur intégration définitive. Depuis cette opération, ils relèvent du régime applicable aux salariés et aux fonctionnaires. Conformément à la loi n° 90-11 du 21 avril 1990. Relative aux relations de travail et à l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique.

À compter de leur intégration officielle, ces travailleurs bénéficient des droits et assument les obligations attachés à leur nouveau statut, selon la législation en vigueur.

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Concrètement, une personne ayant travaillé plusieurs années dans le cadre d’un contrat de préemploi avant son recrutement définitif ne pourra pas ajouter cette période à son compteur de retraite. Le calcul de son parcours professionnel ouvrant droit à la pension démarre à partir de la date de son intégration officielle. Et non de son premier jour de travail dans le cadre du dispositif.

La réponse du ministère écarte ainsi la possibilité de comptabiliser rétroactivement ces périodes au titre de la retraite. Sur la base du cadre juridique actuellement rappelé par le ministre.