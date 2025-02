Retraite / Algérie : La CNR lance un nouveau service pour les bénéficiaires

La Caisse Nationale des Retraites (CNR) a annoncé, ce lundi, la possibilité pour les retraités d’ouvrir un compte directement via l’application mobile Retraite Dz. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de s’inscrire en quelques étapes simples.

«Il est désormais possible pour les retraités d’ouvrir un compte sur l’application mobile Retraite Dz directement via l’application, grâce à des étapes simples et faciles, sans avoir à contacter le numéro vert 3011 ou à se déplacer à l’agence locale.», lit-on dans le communiqué de la CNR, publié ce matin sur son compte Facebook officiel.

Une initiative qui vise à faciliter les démarches administratives et à améliorer l’expérience des utilisateurs.

Pour activer leur compte, les retraités doivent d’abord télécharger la dernière version de l’application sur le PlayStore, puis renseigner quelques informations de base telles que :

Le numéro de pension,

La date de naissance,

L’agence locale de rattachement

Le numéro de téléphone… etc.

« La création d’un mot de passe fort est une condition essentielle lors de l’ouverture du compte. Le mot de passe doit inclure des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux pour garantir la sécurité. », rajoute le communiqué.

La CNR a également souligné que cette nouvelle fonctionnalité est particulièrement utile en cas d’oubli de l’ancien mot de passe. Rappelons que l’application offre déjà une gamme de services numériques, tels que le renouvellement des documents, le téléchargement des certificats de revenus et le suivi des dossiers à distance.

La Caisse invite les personnes intéressées à télécharger l’application via le lien suivant : https://bit.ly/4hrzfzF

CNR : Une application mobile pour faciliter les démarches des retraités

Cette initiative s’inscrit dans une démarche de modernisation des services publics, visant à offrir aux retraités une solution pratique et sécurisée pour gérer leurs démarches en toute simplicité.

La Caisse Nationale des Retraites (CNR) invite également les retraités à s’abonner à sa chaîne YouTube officielle et à activer les notifications pour suivre en temps réel les dernières actualités et nouveautés concernant les retraites en Algérie.

La chaîne YouTube de la CNR, accessible via le lien suivant : https://youtube.com/@cnr_algerie, constitue une source d’information fiable et actualisée sur les questions liées aux retraites.