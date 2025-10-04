Retraite 2025/2026: les personnels de l’Éducation appelés à déposer leurs demandes avant cette date

À l’approche de la rentrée administrative, le ministère de l’Éducation fixe un calendrier strict pour les départs à la retraite des personnels éducatifs. Les enseignants et fonctionnaires souhaitant faire valoir leurs droits ou prolonger leur activité disposent d’un délai limité, arrêté au 31 octobre 2025. Objectif : anticiper les départs, mieux gérer les effectifs et assurer la continuité du service public dans les établissements scolaires.

Les directions de l’Éducation à travers le territoire national ont alors fixé au 31 octobre 2025 le dernier délai pour le dépôt des dossiers de retraite au titre de l’année scolaire 2025/2026. La circulaire envoyée aux établissements scolaires et aux inspecteurs détaille alors les conditions de départ à la retraite et les possibilités de prolongation d’activité.

La circulaire rappelle donc que la mise à la retraite concerne l’ensemble des fonctionnaires du secteur de l’éducation remplissant les critères légaux :

60 ans révolus pour les hommes,

55 ans pour les femmes, sur demande expresse de l’intéressée,

52 ans pour les femmes mères d’au moins trois enfants de neuf ans et plus, justifiant d’au moins 15 années de service effectif.

Par ailleurs, il est précisé que l’agent doit être en poste et non en congé de longue maladie pour pouvoir bénéficier de la retraite.

La possibilité de prolonger l’activité

Pour les enseignants et fonctionnaires qui souhaitent poursuivre leur carrière après 60 ans, le ministère ouvre la voie à une prolongation de cinq années maximum.

Ainsi, les intéressés doivent toutefois déposer une demande écrite auprès du bureau des litiges et retraites avant le 31 octobre 2025. Cette requête doit être accompagnée d’un engagement officiel de non-rétractation, signé et validé en mairie.

Les services du ministère rappellent alors que tout dossier déposé après le 31 octobre sera rejeté. L’objectif affiché est de permettre une meilleure anticipation dans la gestion des effectifs et la préparation de la rentrée 2026, en évitant les imprévus liés aux départs tardifs. En instaurant ces règles, la tutelle entend à la fois garantir la transparence de la procédure, assurer la continuité pédagogique dans les établissements scolaires et offrir aux agents un cadre clair pour préparer leur départ.