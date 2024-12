Retrait par carte EDAHABIA/CIB : 600 nouveaux DAB modernes installés dès 2025

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a annoncé jeudi une initiative majeure visant à moderniser et étendre le réseau postal et numérique à travers le pays. Dès janvier 2025, 600 nouveaux guichets automatiques bancaires (GAB) seront installés sur l’ensemble du territoire national, avec un accent particulier sur les régions éloignées et moins desservies.

Lors d’une session plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, le ministre a détaillé ce projet ambitieux, affirmant que le réseau postal, incluant des infrastructures fixes et mobiles, sera renforcé pour répondre aux attentes des citoyens. “Cette opération, qui débutera en janvier 2025, s’étendra sur trois mois. Elle vise à moderniser les équipements existants, souvent sujets à des dysfonctionnements, tout en élargissant l’accès aux services bancaires automatiques dans les zones reculées,” a déclaré Sid Ali Zerrouki.

En parallèle, le ministre a souligné la mise en service prochaine de plus de 60 bureaux de poste mobiles, chacun équipé de nouveaux guichets automatiques. Ces structures mobiles, conçues pour être opérationnelles dans des régions difficiles d’accès, contribueront à combler les disparités régionales en matière de services postaux.

Renforcement de la couverture téléphonique

Le ministre a également abordé le sujet de la couverture de téléphonie mobile, un domaine stratégique pour la connectivité et le développement économique. Il a affirmé que les trois opérateurs principaux, Mobilis, Djezzy et Ooredoo, sont mobilisés pour améliorer la couverture dans les localités comptant au moins 2 000 habitants. Ces efforts s’inscrivent dans un calendrier préétabli visant à assurer un service de qualité dans les régions sous-desservies.

Grâce à des investissements massifs, les opérateurs ont étendu les infrastructures de base et accéléré le déploiement de la 4G, qui couvre désormais 85 % de la population. Le ministre a insisté sur l’importance de ces avancées pour réduire la fracture numérique et faciliter l’accès à des services modernes.

Une progression notable des abonnés

En matière de téléphonie mobile, l’Algérie compte actuellement plus de 49 millions d’abonnés, selon le dernier rapport de l’Autorité de régulation de la Poste et des Communications électroniques (ARPCE). Un chiffre qui témoigne de l’essor du secteur et de la forte demande pour des services numériques de qualité.

Pour soutenir cette dynamique, le ministère accompagne les opérateurs en leur fournissant des bandes de fréquences supplémentaires, essentielles pour étendre et optimiser la connectivité.

Avec ces initiatives, le gouvernement algérien s’engage à moderniser ses infrastructures tout en renforçant l’inclusion numérique, essentielle pour le développement socio-économique du pays.