Retrait du titre de séjour en cas de débordement : la France menace indirectement les supporters algériens

Face à la ferveur entourant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se déroule actuellement au Maroc, les autorités françaises durcissent le ton. Le ministre de l’Intérieur a instruit les préfets d’appliquer une politique de « fermeté absolue » contre les ressortissants étrangers, dont les célébrations troubleraient l’ordre public.

Dans une note adressée à l’ensemble des préfets ce vendredi 9 janvier 2026, la Place Beauvau demande l’application rigoureuse des dispositions permettant « le retrait, la réduction de durée ou le non-renouvellement des titres de séjour » pour tout étranger s’étant rendu coupable de troubles à l’ordre public.

Cette décision intervient après les scènes de liesse ayant suivi la qualification de l’Algérie face à la République démocratique du Congo (RDC) le 6 janvier dernier. Si le ministre reconnaît l’enthousiasme collectif lié à la compétition, il pointe du doigt des « dérives » constatées lors des précédents matchs.

CAN 2025 : Sécurité renforcée pour les quarts de finale en France

À l’approche des quarts de finale (9 et 10 janvier) et des demi-finales (14 janvier), le dispositif sécuritaire monte en puissance :

La préfecture de police de Paris a interdit tout rassemblement de supporters sur la célèbre avenue dès 15h00 les jours de match.

À Lyon, Marseille et Toulouse, les forces de l’ordre ont reçu pour consigne de disperser tout groupement jugé susceptible d’entraver la circulation ou de générer des nuisances sonores excessives.

Certains observateurs et médias, comme Le Parisien ou Le Figaro, soulignent toutefois que les interventions policières du 6 janvier ont parfois visé des célébrations pacifiques, marquées par l’usage de fumigènes et de drapeaux nationaux, sans pour autant que des dégradations majeures n’aient été signalées.

Cette fermeté administrative s’inscrit dans un contexte politique lourd. Des élus du Rassemblement National (RN), à l’image de Tiffany Joncour ou Julien Odoul, multiplient les prises de parole sur les réseaux sociaux et à l’Assemblée pour réclamer des mesures préventives contre les supporters algériens, évoquant des risques d’insécurité.

Au-delà de la politique intérieure, ces mesures résonnent avec la crise diplomatique profonde qui persiste entre Paris et Alger depuis deux ans. Pour de nombreux membres de la diaspora, ces restrictions sont perçues comme une stigmatisation d’une célébration sportive, alors que les autorités affirment agir uniquement pour garantir la tranquillité publique et prévenir tout incident urbain.