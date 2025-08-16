Retrait de tous les bus anciens du parc national sur ordre du président de la République

Le ministère des Transports a annoncé samedi, dans un communiqué officiel, qu’il a été décidé, sur ordre du président de la République Abdelmadjid Tebboune, de retirer de la circulation tous les bus de transport de voyageurs vétustes appartenant au parc national et ayant plus de 30 ans de service. Cette mesure devra être appliquée dans un délai ne dépassant pas six mois.

Le ministère des Transports a précisé qu’une période de six mois est accordée aux propriétaires de bus anciens pour les remplacer par des véhicules neufs.

Les autorités ont également affirmé leur engagement à fournir toutes les facilités nécessaires pour permettre un remplacement fluide et sans complications, tout en respectant les délais impartis. Cette décision s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour moderniser le parc national de transport de voyageurs et renforcer la sécurité routière sur l’ensemble du territoire.

Le ministère des Transports dévoile le plan de remplacement des bus anciens

Le ministère des Transports a annoncé samedi le lancement d’un plan national de renouvellement du parc de bus de transport de voyageurs. Selon le ministre Saïd Sayoud, 84 000 bus vétustes circulant actuellement sur le territoire national seront progressivement remplacés par des véhicules neufs.

Ce plan s’inscrit dans une stratégie gouvernementale de modernisation du transport public visant à améliorer la sécurité routière, le confort des usagers et la fiabilité des services de transport. Le ministre a précisé que cette opération est désormais une priorité nationale, soulignant que le parc actuel souffre d’un âge moyen élevé et de problèmes techniques récurrents qui contribuent à la hausse des accidents et des incidents sur les routes.

Le ministère a également assuré qu’il mettra en place toutes les facilités nécessaires pour accompagner les propriétaires et exploitants dans le remplacement de leurs bus, incluant des mesures administratives et techniques pour garantir un processus rapide, efficace et sécurisé.

Selon le ministre, ce renouvellement progressif permettra non seulement de réduire les risques d’accidents liés à l’obsolescence des véhicules, mais aussi de répondre à la demande croissante de transport public fiable dans les différentes wilayas du pays. Cette initiative s’inscrit dans un effort plus large de modernisation des infrastructures et de développement durable du secteur des transports.

Le ministre a conclu en rappelant que la sécurité des passagers et des conducteurs reste au cœur de cette politique, et que le gouvernement est déterminé à offrir aux citoyens des services de transport plus sûrs, modernes et performants.