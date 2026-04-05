Retour vers la Lune : l’Algérien Karim Bouchoucha dans l’équipe du lancement d’Artemis II de la NASA

Plus de 50 ans après la dernière mission lunaire, l’humanité reprend la direction de la Lune avec le succès du décollage d’Artemis II mercredi dernier. Au-delà du visage de l’équipage, les projecteurs se tournent aussi vers les coulisses de cet exploit, où figure l’ingénieur algérien Karim Bouchoucha, membre stratégique de l’équipe de lancement.

C’est à 18h35 (heure locale) que les astronautes Reid Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen et Victor J. Glover ont quitté le centre spatial Kennedy. Tandis que la capsule entamait sa phase de rentrée, le commandant Wiseman n’a pu cacher son émerveillement devant la beauté du panorama : « Quel spectacle incroyable ! Nous avons un lever de Lune spectaculaire », a-t-il transmis.

Prévue pour durer dix jours, la mission Artemis II constitue une étape cruciale vers l’établissement d’une base lunaire permanente. En visant l’orbite de notre satellite, ce vol prépare le terrain pour les futurs alunissages. Fruit de plusieurs années de recherche et de la collaboration de milliers d’experts, ce programme d’envergure de la NASA représente un investissement colossal de 93 milliards de dollars.

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La mission Artemis II de la NASA lancée avec succès pour un voyage vers la Lune

Un demi-siècle après les exploits des missions Apollo, qui ont vu l’humanité fouler pour la première fois le sol lunaire, la NASA renoue avec son ambition spatiale. Après une longue parenthèse dans l’exploration directe de notre satellite, l’agence américaine marque aujourd’hui son grand retour avec le déploiement du programme Artemis.

Malgré un bref incident de communication rapidement résolu, le lancement d’Artemis II marque le retour historique de la NASA vers la Lune après plus de 50 ans. L’administrateur de la mission a tenu à rappeler que ce succès appartient à toutes les équipes au sol, tout en restant prudent : la victoire ne sera totale qu’une fois l’équipage revenu sain et sauf.

Après un décollage réussi et le déploiement de ses panneaux solaires, la capsule Orion entame son périple de dix jours. Les quatre astronautes profitent de cet espace restreint pour effectuer des tests de pilotage et des manœuvres de retournement techniques. Ces exercices sont essentiels pour valider les procédures d’amarrage qui seront utilisées lors des futures expéditions lunaires.

Le point d’orgue de la mission sera le survol de la face cachée de la Lune, où l’équipage réalisera des observations géologiques cruciales pour les prochains alunissages. Le voyage se conclura par la phase la plus périlleuse : une rentrée atmosphérique à 40 000 km/h et 2 700 °C, avant un amerrissage final dans l’océan Pacifique, au large de la Californie.

L’ingénieur algérien Karim Bouchoucha Parmi l’équipe de la Nasa au sol

L’ingénieur algérien Karim Bouchoucha a joué un rôle clé dans le lancement de la mission Artemis II. Après avoir supervisé le décollage de la fusée avec son équipe, il a confirmé la réussite de cette étape délicate et risquée. Fier du travail accompli, il a désormais passé le relais au centre de contrôle de Houston pour la suite du voyage.



Originaire d’Aokas, dans la wilaya de Béjaïa, Karim Bouchoucha a suivi un parcours académique solide en Algérie, étant diplômé de l’INELEC de Boumerdès. Son destin bascule grâce à l’obtention de la « Green Card », un tournant qui l’amène à s’installer aux États-Unis pour entamer une nouvelle carrière internationale.

À son arrivée en Floride, l’ingénieur algérien fait preuve de résilience en enchaînant d’abord des emplois modestes dans l’hôtellerie et la location de voitures. Il renoue ensuite avec son domaine de prédilection en intégrant le secteur des télécommunications, une étape décisive qui lui permet de consolider son expertise technique sur le sol américain.

Par ailleurs, dix ans après son expatriation, il concrétise son ambition en intégrant la NASA, où il dirige aujourd’hui une équipe de cinq ingénieurs. Acteur clé du programme Artemis, il supervise les systèmes de communication pour le retour de l’humanité sur la Lune, illustrant une ascension remarquable depuis ses débuts à Béjaïa jusqu’aux centres de contrôle de l’agence spatiale.

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