Retour sur la visite de Tebboune en Egypte : 3 points à retenir

Abdelmadjid Tebboune termine sa visite de « travail » et de « fraternité » en Égypte. Les présidents algériens et égyptiens ont évoqué, lors de leurs entretiens, plusieurs dossiers dont celui du prochain sommet arabe prévu en Algérie.

Accompagné d’une délégation ministérielle, le président Tebboune est arrivé hier matin en Égypte. Après avoir été « chaleureusement accueilli » à l’aéroport international du Caire, le chef de l’État a eu plusieurs entretiens avec Abdel Fattah al-Sissi.

Lors de ces entretiens, les deux dirigeants ont examiné les voies et moyens de renforcement de la coopération algéro-égyptienne et la coordination et la concertation autour des questions d’intérêts communs.

Tebboune rencontre la Diaspora

Après s’être entretenu avec son homologue égyptien, le président Tebboune a rencontré, au siège de sa résidence au Caire, des représentants de la diaspora algérienne en Égypte.

Durant cette rencontre, le chef de l’État a écouté les préoccupations de la diaspora, mais il a aussi donné des instructions pour leur prise en charge.

Les représentants de la diaspora, de leur côté, ont salué la prise en charge de leurs préoccupations à travers « des démarches pratiques et concrètes ».

L’Algérie et l’Égypte veulent préserver leur rôle pionnier en Afrique

Au deuxième jour de sa visite, le président Tebboune a eu des entretiens en tête-à-tête avec al-Sissi, et ce, avant la conférence de presse conjointe animée par les deux dirigeants.

À l’occasion de cette conférence, le chef de l’Etat a souligné avec son homologue égyptien la nécessité d »‘œuvrer ensemble à la préservation du rôle pionnier de l’Algérie et de l’Égypte en Afrique »

« Il faut également préserver le rôle historique et géostratégique de l’Égypte dans l’établissement de ponts de coopération pour nos frères arabes dans le continent asiatique », a ajouté le président Tebboune.

Le sommet arabe au Menu

Lors de la même conférence, le président Tebboune a aussi évoqué le contenu de ses discussions avec Al-Sissi, notamment le volet du sommet arabe.

« Les entretiens ont porté sur l’ensemble des questions qui se posent dans les régions arabe et africaine, ainsi que sur les défis auxquels nous sommes confrontés aux niveaux régional et international », a-t-il dit.

« Ces discussions ont permis d’aboutir à une convergence de points de vue et de souligner l’impératif de poursuivre et d’élargir les concertations, en prévision du sommet arabe qu’abritera l’Algérie », a ajouté le chef de l’Etat.

Après cette conférence, le président Tebboune a enchainé avec un dernier déplacement à l’aéroport international du Caire où il a pris l’avion présidentiel vers Alger. À son départ, il a été salué par Al-Sissi.